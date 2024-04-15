راه اندازی دهکده لجستیک در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی رئوسای بنادری استان بوشهر با حضور ویدئو کنفرانسی اسلامی معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: تاکنون سه محدوده برای راه اندازی دهکده لجستیک بندر بوشهر پیش بینی شده که با بهره گیری از نظرات مشاور یکی از نقاط در شهرستان بوشهر گزینه اصلی به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت دهکده لجستیک در شورای امور زیربنایی استان حمایت ویژه ای از این طرح شده و تحقق آن بدون تردید زمینه ساز رونق بیش از پیش فعالیت‌های تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: اکنون عمده بنادر بوشهر نیاز مبرم به توسعه فضای انبار و بارانداز دارند چراکه در کمبود فضا زمان انتظار شناور در برخی از بنادر استان افزایش یافته است.

شکیبی نسب ادامه داد: در سال گذشته میزان قابل توجهی از کالاهای اساسی از بندر بوشهر وارد کشور شد که این نشان از ظرفیت بالای این بندر برای واردات کالای اساسی و بویژه پذیرش کشتی‌های زیر ۳۰ هزار تن است.

وی ادامه داد: اکنون بنادر استان با رسیدن موعد بازنشستگی شماری از کارکنان با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه هستند که انتظار می‌رود در راستای رفع این کمبود همکاری لازم برای تأمین نیروی متخصص از دستگاه‌های ذیربط فراهم شود.

شکیبی نسب بیان کرذ: یکی از دستاوردهای شاخص اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در سال گذشته تشکیل کمیته پیشگیری از سوانح و الزام شرکت‌ها به تأمین نیروی تخصصی در حوزه HSE بود که کاهش خیره کننده حوادث با بهره گیری از تجارب ارزشمند پیشکسوتان بخوبی محقق شده است.

نگاهی مثبت و سازنده رأی رونق بخشی به فعالیت‌های بنادر استان بوشهر

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بنادر استان بوشهر و بویژه بوشهر سال گذشته در شاخص‌های مختلف نمره قابل قبولی داشتند که این موفقیت‌ها باید در سال جاری دوچندان باشد.

جلیل اسلامی افزود: بوشهر بندری خاص و با ظرفیت‌های ویژه است که باید با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود نگرشی جدید به این بندر معطوف شود.

وی اظهار کرد: برای رونق بخشی به فعالیت‌های بنادر استان بوشهر نگاهی مثبت و سازنده وجود دارد که این نگاه نویدبخش توسعه دریا محور در این استان است.

اسلامی گفت: در حوزه آموزش نیز با بهره گیری از تجارب و تخصص کارکنان سازمان در قالب طرح «استاد شاگردی» برای انتقال تجارب و ظرفیت‌های آموزشی کارکنان استفاده خواهد شد.

در این نشست رئوسای بنادر گناوه، دیر و دیلم دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در جهت پویایی هر چه بیشتر فعالیت‌های بندری ارائه کردند.