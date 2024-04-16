اعمال تمهیدات ترافیکی رژه ۲۹ فروردین از ساعت ۲۴ سه شنبه

سیدحجت فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر مراسم رژه روز ۲۹ فروردین ماه تمهیدات و محدودیت های ترافیکی در محل اجرای مراسم و معابر پیرامونی به مرحله اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا از ساعت ۲۴:۰۰ بامداد سه شنبه توقف هر نوع وسایط نقلیه در حد فاصل میدان بسیج تا ایستگاه سرعین و همچنین خیابان آب حدفاصل پل قدس تا خیابان عطایی ممنوع است و در صورت توقف هر نوع وسیله نقلیه از طریق جرثقیل نسبت به جابه‌جایی اقدام خواهد شد.

رییس پلیس راهور اردبیل بیان کرد: از ساعت ۰۷:۰۰صبح روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه تردد و توقف هرگونه وسایط نقلیه در حد فاصل میدان بسیج تا ایستگاه سرعین، ایستگاه سرعین تا میدان بسیج، خیابان آب حدفاصل پل قدس تا خیابان عطایی و خیابان عطایی حد فاصل تقاطع بیمارستان امام (ره) تا میدان بسیج تا اتمام مراسم ممنوع است.

فتاحی تصریح کرد: در صورتی که خودروی همشهریان به خارج از مسیر هدایت شده باشد می توانند با تماس شماره تلفن های ۱۱۰و۱۲۰ از محل توقف وانتقال خودروی خود مطلع شوند.

وی گفت: انتظار می رود همشهریان همچون سالیان گذشته خادمان و خدمتگذاران خود در پلیس راهنمایی و رانندگی را در راستای هرچه بهتر و باشکوهتر برگزار شدن این مراسم یاری کنند.