به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این جسم آسمانی عظیم با کمک «گایا»، تلسکوپ فضایی اروپا، ردیابی شده که حرکات میلیاردها ستاره در کهکشان محل سکونت انسان را ردیابی می کند.

ابرسیاه چاله های بزرگ هنگامی به وجود می آیند که سوخت یک ستاره بزرگ تمام می شود و جسم آسمانی از هم فرو می پاشد. کشف جدید نیز اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده نخستین باری است که یک سیاهچاله عظیم با چنین پیشینه ای در نزدیکی زمین وجود دارد.

سیاهچاله مذکور که Gaia-BH۳ نام گرفته ۳۳ بار بزرگتر از خورشید است. بزرگترین سیاه چاله رصد شده قبلی در کهکشان راه شیری در این دسته بندی در یک سیستم دوتایی اشعه ایکس در صورت فلکی ماکیان(Cyg X-۱) قرار داست و تخمین زده می شد ۲۰ برابر خورشید باشد. به طور متوسط حجم سیاهچاله در کهکشان راه شیری ۱۰ برابر خورشید است.

Gaia-BH۳ در فاصله ۲ هزار سال نوری از زمین قرار دارد و به این ترتیب دومین سیاهچاله کشف شده در نزدیکی زمین است. نزدیک ترین سیاهچاله به زمین Gaia-BH۱ است که در فاصله ۱۵۶۰ سال نوری سیاره خاکی قرار دارد. این سیاهچاله ۹.۶ بار حجیم تر از خورشید است و به همین دلیل بسیار کوچک تر از سیاه چاله تازه کشف شده است.

البته باید در نظر داشت Gaia-BH۳ در مقایسه با Sagittarius A*، ابر سیاه چاله ای که در قلب کهکشان راه شیری بسیار کوچک است. حجم Sagittarius A* در حقیقت ۴.۲ میلیون برابر خورشید است. ابرسیاهچاله هایی مانند این مورد در نتیجه مرگ ستارگان بزرگ به وجود نیامده و بلکه در نتیجه ادغام مداوم با سیاهچاله های دیگر بزرگتر و بزرگتر شده اند.