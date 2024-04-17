شهادت ۵۶ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ جنایت را علیه خانواده‌های بی‌پناه غزه مرتکب شده‌اند که در نتیجه این حملات ۵۶ نفر به شهادت رسیده ۸۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش با توجه به آمار امروز، تعداد شهدای فلسطینی تجاوز اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر تاکنون به عدد ۳۳۸۹۹ شهید رسیده و آمار زخمی‌ها نیز از رقم ۷۶۶۶۴ فراتر رفته است.

این وزارتخانه همچنین از تمامی طرف‌های مربوط خواست تا مجوزهای لازم برای خروج بیماران سرطانی و مجروحان و بیماران مختلف شامل مردان بین ۱۶ تا ۶۵ سال برای مداوا در خارج از نوار غزه را مهیا کنند، چرا که همه روزه تعدادی از این افراد به دلیل عدم مداوای لازم به شهادت می‌رسند.