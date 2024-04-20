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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۸

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان:

ذخیره‌گاه‌های جنگلی جنوب کرمان به عنوان یک گنجینه باید حفظ شود

ذخیره‌گاه‌های جنگلی جنوب کرمان به عنوان یک گنجینه باید حفظ شود

کرمان_ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان بر حفظ ذخیره‌گاه‌های جنگلی جنوب کرمان به عنوان یک گنجینه‌تاکیدکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی نیا، صبح شنبه در بازدید از ذخیره گاه‌های جنگلی انار شیطان و گزوئیه شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه جنگل گلپرکی دلفارد با مساحتی بالغ بر ۵٠ هکتار بزرگترین ذخیره گاه جنگلی انار شیطان در کشور می‌باشد گفت: حفاظت از فضای سبز جنگل‌ها، مراتع و حفظ گونه‌های منحصر به فرد یک وظیفه همگانی می‌باشد.

وی افزود: اقدامات حفاظتی به منظور حراست از عرصه‌های منابع طبیعی به ویژه ذخیره گاه‌های جنگلی بیش از پیش در دستور کار منابع طبیعی جنوب کرمان قرار گرفته است و امیدواریم مردم عزیز و طبیعت دوست هم با مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی و تماس با سامانه ۱۳۹ و ۱۵٠۴ ما را در حراست از انفال یاری کنند.

رحیمی نیا، با اشاره به اهمیت حفظ و احیا جنگل‌ها و مراتع گفت: پوشش گیاهی، مراتع، جنگل‌ها و فضای سبز در هر کشوری جزو سرمایه‌ها و ثروت آن جامعه به حساب می‌آیند و حفاظت از این گنجینه ارزشمند در توسعه و آبادانی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ضمن ابراز خرسندی از بارندگی‌های اخیر در منطقه افزود: این بارندگی‌ها نقش مؤثری در سبزینگی، شادابی و گلدهی جنگل‌ها و مراتع منطقه دارد.

وی ادامه داد: جنگل گزوییه با مساحت ۸۹ هکتار یکی دیگر از ذخیره گاه‌های طبیعی منطقه است که دارای گونه غالب بنه و گونه همراه کیهکم است.

کد مطلب 6083071

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