به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی نیا، صبح شنبه در بازدید از ذخیره گاه‌های جنگلی انار شیطان و گزوئیه شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه جنگل گلپرکی دلفارد با مساحتی بالغ بر ۵٠ هکتار بزرگترین ذخیره گاه جنگلی انار شیطان در کشور می‌باشد گفت: حفاظت از فضای سبز جنگل‌ها، مراتع و حفظ گونه‌های منحصر به فرد یک وظیفه همگانی می‌باشد.

وی افزود: اقدامات حفاظتی به منظور حراست از عرصه‌های منابع طبیعی به ویژه ذخیره گاه‌های جنگلی بیش از پیش در دستور کار منابع طبیعی جنوب کرمان قرار گرفته است و امیدواریم مردم عزیز و طبیعت دوست هم با مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی و تماس با سامانه ۱۳۹ و ۱۵٠۴ ما را در حراست از انفال یاری کنند.

رحیمی نیا، با اشاره به اهمیت حفظ و احیا جنگل‌ها و مراتع گفت: پوشش گیاهی، مراتع، جنگل‌ها و فضای سبز در هر کشوری جزو سرمایه‌ها و ثروت آن جامعه به حساب می‌آیند و حفاظت از این گنجینه ارزشمند در توسعه و آبادانی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ضمن ابراز خرسندی از بارندگی‌های اخیر در منطقه افزود: این بارندگی‌ها نقش مؤثری در سبزینگی، شادابی و گلدهی جنگل‌ها و مراتع منطقه دارد.

وی ادامه داد: جنگل گزوییه با مساحت ۸۹ هکتار یکی دیگر از ذخیره گاه‌های طبیعی منطقه است که دارای گونه غالب بنه و گونه همراه کیهکم است.