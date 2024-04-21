به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کنگره آمریکا «هیل»، سناتور ایالت ویسکانسین آمریکا از تصویب بستههای کمک خارجی در کنگره انتقاد کرد.
«ران جانسون» سناتور ایالت ویسکانسین روز شنبه از مجلس نمایندگان این کشور به دلیل تصویب لوایح کمکهای خارجی انتقاد کرد.
جانسون گفت: کنگره پولی را خرج میکند که ما نداریم.
این سناتور آمریکایی تاکید کرد که دولت واشنگتن به جای این کار باید بر تأمین امنیت مرزهای خود تمرکز کند.
سناتور ایالت ویسکانسین تاکید کرد: ما آینده فرزندانمان را غارت خواهیم کرد. ما نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلار برای دفاع هزینه میکنیم، اما هر بار که نوعی اقدام دفاعی انجام میشود، به نظر میرسد که باید یک اقدام تکمیلی انجام دهیم.
جانسون گفت: تصور میکنم اکثر آمریکاییها معتقدند که ما باید مرز خود را ایمن کنیم قبل از اینکه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از آینده فرزندانمان را صرف کنیم تا به دیگران برای تأمین امنیت مرزهایشان کمک کنیم.
مجلس نمایندگان آمریکا دیروز بسته کمک خارجی ۹۵ میلیارد دلاری برای اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان را تصویب کرد؛ اقدامی که بعد از مدتها بلاتکلیفی و مناقشه حزبی در کنگره آمریکا، واکنشهایی را به همراه داشته است.
روند رأیگیری و تصویب لایحه کمک ۶۰ میلیارد دلاری برای اوکراین، ظرف چند دقیقه انجام شد؛ اتفاقی که بعد از چند ماه بلاتکلیفی لایحه در مجلس نمایندگان، حاکی از آن است که قانونگذاران آمریکایی فارغ از تمایلات حزبی، به طور متفقالقول حامی تداوم حمایت از اوکراین هستند.
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