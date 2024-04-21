به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تصویب قانون ارسال کمکهای جدید واشنگتن به تلآویو از سوی مجلس نمایندگان آمریکا واکنش جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را در پی داشت.
بر این اساس جنبش حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد: تصویب طرح قانون کمک به رژیم جنایتکار صهیونیستی از سوی مجلس نمایندگان آمریکا را به شدت محکوم میکنیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام مشارکت رسمی آمریکا در نسلکشی ملت ما در غزه از سوی رژیم اشغالگر را به اثبات میرساند.
همچنین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اعلام کرد: دولت و شخصِ رییس جمهور آمریکا مسوولیت جنایتهای جنگی مرتکبشده از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی را به دوش میکشند.
گفتنی است قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه با وجود اختلاف در تامین منابع کمک مالی، با غلبه بر مخالفان، یک بسته قانونی برای کمک ۸۷ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین و رژیم صهیونیستی را در جریان رای گیری گسترده دو حزبی ارایه کردند.
همچنین روز گذشته شبکه خبری الجزیره در خبری دیگر اعلام کرد که مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۶۶ رای موافق و ۵۸ رای مخالف به لایحه حمایت مالی از رژیم صهیونیستی به ارزش ۲۶.۴ میلیارد دلار رای داده است.
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