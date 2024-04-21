واکنش سپاهان به محرومیت رضاییان: گزارش بازی چیز دیگری است!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و ملوان بندر انزلی در حالی با نتیجه دو بر یک به سود زردپوشان اصفهانی به پایان رسید که رامین رضائیان در آخرین ثانیه‌های نیمه اول به دلیل تکل روی پای بازیکن حریف کارت زرد گرفت.

همین امر موجب شد تا در خصوص محرومیت او در بازی بعدی این تیم مقابل پرسپولیس به دلیل دریافت چهار کارت زرد بحث و بررسی شود. طبق گزارش بازی موجود در سایت‌های مختلف خبری، رامین رضائیان در بازی تیم‌های آلومینیوم، نساجی و هوادار کارت زرد گرفته بود که با احتساب اخطار مقابل ملوان، چهارمین کارت زرد خود را دریافت کرده و نمی‌تواند مقابل پرسپولیس بازی کند.

با این حال رضائیان با انتشار استوری در اینستاگرام خود عنوان کرد سه اخطار با احتساب کارت زرد امروز مقابل ملوان دریافت کرده و از بازی با پرسپولیس محروم نیست.

پس از او نیز مسؤولان باشگاه سپاهان عنوان کردند کارت زردی که در دیدار با آلومینیوم برای رضائیان ثبت شده متعلق به این بازیکن نیست و طبق اعلام گزارش ناظر بازی در دیدار با آلومینیوم هیچ کارت زردی به این بازیکن ملی پوش تعلق پیدا نکرده است. بنابراین او با سه اخطار می‌تواند در دیدار حساس مقابل پرسپولیس بازی کند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در هفته بیست و پنجم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.