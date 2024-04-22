اخذ مجوز جذب یک هزار نخبه علمی/۶۰ نفر استخدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، مریم کارگر نجفی معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو گفت: رویکرد ما بهره گیری هر چه بیشتر از توان نخبگان در مجموعه های وزارت نیرو است.

وی ادامه داد: در زمان حاضر از حدود ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان فعال در کشور بیش از هزار شرکت در حوزه وزارت نیرو فعال هستند که زمینه فعالیت ۸۰ درصد از این شرکت ها نیز در حوزه برق است.

کارگر نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت نیرو در دولت سیزدهم توفیقات خوبی داشته است، اظهار کرد: عمده این موفقیت در گذر از پیک تابستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حوزه آب و برق خود را نشان داد.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو از اخذ مجوز جذب یک هزار نخبه علمی در زیر مجموعه های وزارت نیرو خبر داد و گفت: در این راستا تا کنون ۶۰ نفر جذب شده اند و فرآیند جذب ۱۲۶ نفر نیز در حال انجام است.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو به سرعت گرفتن جهاد آبرسانی به روستاها در کشور اشاره کرد و گفت: رکورد زنی در کاهش اجرای پروژه‌ها از نظر زمانی، از دیگر موفقیت های وزارت نیرو در دولت سیزدهم است. همچنین وزارت نیرو در حوزه نظام بهره وری طی ۲ سال گذشته رتبه برتر را در جشنواره شهید رجایی کسب کرده است.

شایان ذکر است، به منظور تحول در دستگاه‌های اجرایی و ارتقا نظام حکمرانی کشور، طرح جذب نخبگان و استعدادهای برتر علاقه‌مند به فعالیت در دستگاه‌های دولتی به همت بنیاد ملی نخبگان اجرایی می‌شود، در این طرح نخبگان و استعدادهای برتر شناسایی و برای اشتغال به دستگاه‌های اجرایی معرفی می‌شوند.

شناسایی مشمولان این تسهیل، بر اساس آخرین مدرک تحصیلی، امتیاز حاصل از فعالیت‌های نخبگانی و تأیید کارگروه تخصصی انجام می‌شود.

متقاضیان در صورت کسب حداقل امتیاز لازم (بر اساس آخرین مدرک تحصیلی) و احراز سایر شرایط، از مزایای این تسهیل بهره‌مند می‌شوند.