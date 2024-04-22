بیمار مرگ مغزی در مشهد به ۵ نفر زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و چهارصد و هشتاد و سومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحومه ام البنین حق بین، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه مشهد زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کلیه‌های زنده یاد حق بین در بیمارستان منتصریه به مردی ۳۸ ساله ساکن نیشابور که سال‌ها از نارسایی کلیه در رنج بود، اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد این بانوی مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به بانوی ۶۰ ساله ساکن تربت حیدریه که سال‌ها از بیماری نارسایی کبد رنج می‌برد، پیوند شد.

خالقی افزود: همچنین قرنیه‌های این بانوی مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.