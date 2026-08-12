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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

سجاد انوشیروانی دبیر کل آسیای میانه شد

سجاد انوشیروانی دبیر کل آسیای میانه شد

سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران به عنوان دبیر کل آسیای میانه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری انتخابات آسیای میانه، رئیس، اعضای هیئت اجرایی و دبیر کل آسیای میانه مشخص شدند.

بر این اساس، شکرالله محمودوف از ازبکستان در سمت خودش به عنوان رییس ابقا شد و نماینده کشورهای ترکمنستان و قزاقستان به عضویت هیات اجرایی در آمدند.

این در حالی است که سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران به عنوان دبیر کل آسیای میانه انتخاب شد.

کد مطلب 6914910
سیده فرزانه شریفی

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