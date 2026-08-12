سجاد انوشیروانی دبیر کل آسیای میانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری انتخابات آسیای میانه، رئیس، اعضای هیئت اجرایی و دبیر کل آسیای میانه مشخص شدند.



بر این اساس، شکرالله محمودوف از ازبکستان در سمت خودش به عنوان رییس ابقا شد و نماینده کشورهای ترکمنستان و قزاقستان به عضویت هیات اجرایی در آمدند.



این در حالی است که سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران به عنوان دبیر کل آسیای میانه انتخاب شد.