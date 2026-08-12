به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های دسته ۶۹ کیلوگرم جوانان آسیا، هانیه شریفی و هستی صدیقی به نمایندگی از ایران روی تخته رفتند که حاصل کار آنها یک مدال طلای دوضرب برای صدیقی بود.



هانیه شریفی در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۹۱ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد، اما در دو تلاش بعدی خود وزنه‌های ۹۶ و ۹۹ کیلوگرمی را از دست داد و با همین رکورد در جایگاه هفتم قرار گرفت.



شریفی در دوضرب نیز ابتدا ۱۲۰ کیلوگرم را مهار کرد، اما در تلاش‌های دوم و سوم برای مهار وزنه‌های ۱۲۵ و ۱۲۷ کیلوگرمی موفق نبود. او با ثبت رکورد ۲۱۱ کیلوگرم در مجموع در رده پنجم قرار گرفت.



در سوی دیگر، هستی صدیقی در یک‌ضرب روز سختی داشت و هر سه تلاش خود با وزنه‌های ۹۵ و ۹۶ کیلوگرم را از دست داد تا در این بخش رکوردی برای او ثبت نشود.



با این حال، صدیقی در دوضرب جبران کرد. او در حرکت نخست وزنه ۱۲۲ کیلوگرمی را بالای سر برد، در تلاش دوم در مهار ۱۲۶ کیلوگرم ناکام ماند، اما در حرکت سوم موفق شد همین وزنه را مهار کند و با ثبت رکورد ۱۲۶ کیلوگرم، مدال طلای دوضرب جوانان آسیا را به دست آورد.

