به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین دادوند، وزنه‌بردار ایران در دسته ۸۵ کیلوگرم نوجوانان و جوانان، در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند عملکرد درخشانی داشت و موفق به کسب دو مدال طلا و یک مدال نقره شد.



دادوند در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۱۴۳ کیلوگرمی را از دست داد، اما در تلاش دوم موفق به مهار ۱۴۴ کیلوگرم شد و در تلاش سوم نیز نتوانست وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی را بالای سر ببرد. او با همین رکورد ۱۴۴ کیلوگرم به مدال نقره یک‌ضرب نوجوانان آسیا رسید.



نماینده ایران در دوضرب اما عملکردی متفاوت داشت. دادوند هر سه تلاش خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و پس از مهار وزنه‌های ۱۷۰ و ۱۷۷ کیلوگرم، در سومین حرکت نیز وزنه اعلام‌شده را با موفقیت ثبت کرد و مدال طلای دوضرب نوجوانان آسیا را به دست آورد.



دادوند در مجموع با ثبت حدنصاب ۳۲۳ کیلوگرم عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا را از آن خود کرد و دومین مدال طلای خود در این رقابت‌ها را به دست آورد.