معافیت یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار از خدمت سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، نرجس خاتون اسعدی خلیلی درباره اقدامات انجام شده در خصوص زنان سرپرست خانوار گفت: سازمان بهزیستی کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در جهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی تشکیل شد. یکی از اهداف اصلی این سازمان با عنایت به مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب ۱۳۷۱، حمایت و توانمندسازی خانوادههای دارای سرپرست زن و نیازمند است.
مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور گفت: در این راستا، دفتر امور خانواده و بانوان معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور متولی ارائه خدمات، حمایتهای اجتماعی و همچنین مداخلات به هنگام، مناسب و در دسترس مددکاری اجتماعی به بانوان سرپرست خانوار و دارای فرزند چندقلو است تا ضمن توانمندسازی آنان در تحقق اهدافی چون ارتقا سلامت، رفاه و توسعه اجتماعی در کشور گام بردارد.
۲۷۸ هزار خانوار بانو سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند
مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۲۷۸۰۰۰ خانوار بانو سرپرست تحت پوشش این سازمان هستند و از تمام خدمات قابل ارائه سازمان بهرهمند میشوند.
مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۲۷۸۰۰۰ خانوار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان هستند، تصریح کرد: این خانوارها از مستمری ماهیانه برخوردار هستند و از تمام خدمات قابل ارائه سازمان بهرهمند میگردند. به طور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد به تعداد بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش اضافه میگردد.
اسعدی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۵ هزار خانواده واجد شرایط پشت نوبت، در راستای سیاست پذیرش افراد پشت نوبت و حذف صف انتظار، تحت پوشش سازمان قرار گرفتهاند و بر حسب نیاز و شرایط ایشان از تمام خدمات قابل ارائه سازمان بهرهمند شدهاند.
مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور در بخش دیگری از صحبتهایش درباره تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از اقدامات سازمان بهزیستی، پرداخت کمک هزینه تأمین ودیعه مسکن است که با توجه به افزایش تورم و افزایش هزینههای تأمین مسکن به خصوص در کلانشهرها طی سالهای اخیر، پیگیریهای لازم جهت افزایش اعتبار و بهره مندی تعدادی بیشتری از بانوان سرپرست خانوار انجام شده است. همچنین سازمان ساخت مسکن برای این قشر را نیز در دستور کار دارد.
اسعدی درباره پرداخت وام به زنان سرپرست خانوار گفت: سالانه به بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش، آموزش مهارتهای کارآفرینی و کسب و کار، مهارتهای زندگی، فنی و حرفهای، آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی، اصول ایمنی در محیط کار، اطلاعرسانی و آگاه کردن خدمت گیرندگان از مزایای بیمههای تأمین اجتماعی و بازرگانی به تعداد قریب به ۱۲۰۰۰ نفر ارائه میگردد.
وی ادامه داد: همچنین به تعدادی از بانوان سرپرست خانوار که موفق به کسب مدرک مهارتی شدهاند سرمایه کار بلاعوض پرداخت میشود.
مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور درباره اقدامات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: از سایر اقدامات قابل انجام توسط این سازمان برای بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش میتوان به موارد آمادهسازی شغلی، پرداخت سرمایه کار، راهاندازی کسب و کارهای گروهی، پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری و روستایی، تأمین هزینه تحصیل فرزندان دانش آموز و دانشجوی بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش، اشاره کرد.
معافیت یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار از خدمت سربازی
وی ادامه داد: همچنین ارائه تسهیلات معافیت سربازی جهت یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار تحت پوشش فاقد همسر از دیگر خدماتی است که به این گروه از زنان ارائه میشود و فرزندان ذکور واجد شرایط خانوادههای تحت پوشش از انجام خدمت سربازی معاف میشوند.
اسعدی با اشاره به آموزش مهارتهای زندگی ویژه زنان سرپرست خانوار و اعضا خانواده این زنان گفت: زنان سرپرست خانوار از آموزش مهارتهای پیش از ازدواج، مهارتهای زندگی خانوادگی، مهارتهای زندگی، افزایش سطح سواد سلامت با تأکید بر آموزش مراقبت از سلامت و… بهرهمند گردیدهاند.
وی ادامه داد: همچنین پرداخت کمک هزینه بهبود تغذیه خانوادههای تحت پوشش، تشکیل گروههای همیار بانوان سرپرست خانوار، اجرای برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، غربالگری سلامت جسمی بانوان خانوادههای تحت پوشش، مداخلات تخصصی مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانوادههای تحت پوشش با رویکرد مدیریت مورد (با اولویت زنان مطلقه) از دیگر برنامههای این دفتر است که به زنان سرپرست خانوار ارائه میشود.
وی درباره برنامههای مددکاری با اولویت زنان مطلقه گفت: این برنامه با بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده در کلینیکهای مددکاری اجتماعی و با هدف تقویت خانوادهها، ارتقای سلامت اجتماعی، تلاش برای ماندگاری زندگی زوجها و مدیریت و کاهش آسیبها به خانوادههای تحت پوشش ارائه میشود.
فرآیند توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار ۳ سال است
مدیرکل امور خانواده و بانوان بهزیستی کشور همچنین در خصوص خروج از چرخه حمایت گفت: مدت زمان حمایت، پرداخت مستمری و انجام فرایند توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار ۳ سال است. لذا چنانچه خانوار پس از دریافت خدمات توانمندسازی، طی مدت سه سال به توانمندی لازم دست نیابد، پرداخت مستمری تا ۶ ماه بعد نیز ادامه مییابد.
وی ادامه داد: در صورت ارتقای توانمندی خانوادههای تحت پوشش با توجه به نمره مکتسبه پرسشنامه وضعیت توانمندی خدمت گیرنده و گزارش مددکار اجتماعی مبنی بر تأیید تغییر وضعیت خدمت گیرنده و افزایش دهک درآمدی بالاتر از ۵، امکان خروج از چرخه فراهم میشود.
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