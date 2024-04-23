توزیع بیش از ۸ میلیارد ریال فطریه میان مددجویان بهزیستی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه محمدی فلاح گفت: در ماه مبارک رمضان امسال بیش از هشت میلیارد ریال فطریه توسط بهزیستی البرز از مراکز دولتی و غیر دولتی و مؤسسات خیریه، با نظارت و پیگیری ادارات بهزیستی در شهرستان‌های استان جمع‌آوری شده و اولویت به اختصاص دادن فطریه به نیازمندان همان منطقه و محله بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز بیان کرد: همچنین در طول ماه مبارک رمضان و در قالب پویش سراسری مثبت ماه و اجرای برنامه‌های افطاری با کمک خیران و نیکوکاران و مؤسسات خیریه مبلغ ۶ میلیارد ریال جذب نقدی و ۴۲ میلیارد ریال مشارکت غیر نقدی که در مجموع ۴۸ میلیارد ریال می‌شود، جمع آوری شد.

وی با تاکید بر اینکه فطریه جمع‌آوری شده در هر سال بر اساس موازین و دستورالعمل‌های شرعی در سریع‌ترین زمان ممکن در راستای دستگیری از نیازمندان واقعی هزینه می‌شود، عنوان کرد: مبالغ نقدی جمع آوری شده برای تأمین مایحتایج معلولان، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و همچنین آسیب دیدگان اجتماعی هزینه شده است.

محمدی فلاح در پایان ضمن قدردانی از همه مردم شریف استان البرز و نیکوکاران که با عمل به وظیفه اجتماعی خود دست بهزیستی را در رفع گوشه‌ای از نیازهای جامعه هدف گرفته‌اند، مطرح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تنگناهای معیشتی خانواده‌های تحت پوشش همچنان نیازمند یاری خیران استان هستیم.