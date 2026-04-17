مازندران رتبه برتر جمع آوری زکات فطریه را در کشور کسب کرد

رقیه رحمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پررنگ مردم مازندران در پرداخت زکات فطره اظهار داشت: همراهی خیرخواهانه شهروندان در عید سعید فطر امسال، منجر به ثبت یک رکورد جدید در سطح کشور شد و بهزیستی مازندران توانست بیشترین میزان جمع‌آوری فطریه را در میان استان‌ها به خود اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه مجموع مبالغ جمع‌آوری‌شده به بیش از ۲۵۷ میلیارد ریال رسیده است، افزود: از این رقم، حدود ۱۳۷ میلیارد ریال به صورت نقدی و بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال نیز در قالب کمک‌های غیرنقدی از سوی مردم نیک‌اندیش استان اهدا شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: این کمک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت اولویت‌های حمایتی، بین خانواده‌های دارای معلول، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی‌سرپرست توزیع شده است.

رحمانی با تأکید بر اعتماد عمومی به بهزیستی، این اعتماد را پشتوانه اصلی فعالیت‌های حمایتی این نهاد عنوان کرد و گفت: تمامی مبالغ جمع‌آوری‌شده با دقت و شفافیت کامل در مسیر تأمین نیازهای ضروری مددجویان هزینه شده است.

وی در پایان از مردم و خیرین خواست تا همچنان در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مشارکت داشته باشند و افزود: امکان واریز کمک‌ها از طریق شماره حساب و درگاه اینترنتی مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران فراهم است.