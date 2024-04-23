به گزارش خبرنگار مهر، همایش هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج و بزرگداشت مقام شامخ استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری پنجشنبه ۶ اردیبهشت از ساعت ۱۶ در گلزار مطهر شهدای شهر قدیم لار برگزار می‌شود.

در حاشیه این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین و با سخنرانی سردار اسماعیل کوثری (نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) همراه است از مربیان نمونه عقیدتی سیاسی شهرستان‌های لارستان، اوز و جویم تجلیل خواهد شد.

لازم به ذکر است مراسم غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا نیز رأس ساعت ساعت ۱۵:۳۰ پنجشنبه برگزار خواهد شد.