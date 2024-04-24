به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم دهه کرامت که در محل دفتر امام جمعه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی در برگزاری برنامه‌های دهه کرامت، پرداختن به موضوع نشاط و شادی در برگزاری این برنامه‌ها است، افزود: در این راستا باید متناسب با گروه‌های هدف اقدام به برگزاری برنامه کرد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای ضروری جامعه امروز، ایجاد نشاط و شادی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه دشمنان همواره در صدد القای ناامیدی در جامعه هستند، از این رو برگزاری برنامه‌ها و جشن‌های مختلف با رویکرد نشاط و شادی می‌تواند اهمیت برگزاری چنین جشن‌هایی را دو چندان کند.

این مسؤول با یادآوری اینکه یکی از موضوعات مهم در برگزاری برنامه‌های دهه کرامت، لحاظ کردن مباحث اعتقادی، تربیتی و تبیینی است، ادامه داد: برای اینکه برنامه‌های دهه کرامت بیشترین اثرگذاری را داشته باشد، باید فضاسازی گسترده‌ای در این خصوص انجام شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه، با تاکید بر اینکه ایجاد نشاط در برگزاری برنامه‌های دهه کرامت جزو اولویت‌ها است، خاطرنشان کرد: حضور خادمین بارگاه حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) در استان زنجان، یکی از برکات دهه کرامت خواهد بود.

حجت‌الاسلام علی ناصر به دیگر برنامه‌هایی که قرار است در دهه کرامت برگزار شود، اشاره کرد و گفت: مراسم روز دختر و تجمع دانش‌آموزان، مسابقات کتابخوانی و اجرای طرح تلاوت در شب، از جمله برنامه‌های دهه کرامت در استان زنجان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه بنا داریم در برگزاری برنامه‌های دهه کرامت از ظرفیت نخبگان و روحانیون استفاده کنیم، اضافه کرد: یکی از اقداماتی که قرار است به عنوان خروجی برنامه‌های دهه کرامت در استان مورد توجه قرار گیرد، بحث توجه به اصل ولایت‌مداری و نیز ترویج ازدواج آسان است.

این مسؤول با اشاره به اینکه هماهنگی‌های لازم برای تبلیغات شهری برنامه‌های دهه کرامت در استان انجام گرفته است، عنوان کرد: علاوه بر این تلاش شده است تا از سایر ظرفیت‌ها از جمله فضای مجازی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر برنامه‌های دهه کرامت در استان زنجان استفاده شود.