مبلغ محکومیت متخلفان اقتصادی استان ۲۱۸ میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد افزود: یکهزار و ۳۵۸ پرونده تخلف اقتصادی فروردین ماه امسال، وارد شعب این نهاد شد و کار رسیدگی به آنها انجام شده است.

وی بیان داشت: از این تعداد پرونده یکهزار و ۴۴ فقره مربوط به تخلفات کالا و خدمات بوده است.

لقمانی اظهار داشت: همچنین ۲۱۷ فقره پرونده وارده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز و ۹۷ فقره پرونده نیز مربوط به حوزه بهداشت دارو و درمان بوده است.

وی افزود: گزارش این تعداد فقره پرونده وارده توسط بازرسان دستگاه‌های متولی و نظارتی و متولیان امر در حوزه اقتصادی به تعزیرات حکومتی ارسال شده و عملکرد این سازمان در رسیدگی به پرونده‌های مذکور مطلوب بوده است.