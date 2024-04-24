ورزش باستانی بین آحاد جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محبیان عصر چهارشنبه در مراسم پهلوانی و زورخانه‌ای ضمن تبریک این هفته اظهار کرد: هر حرکتی که در راستای ترویج ورزش انجام می‌شود ارزشمند و مقدس است بالاخص ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی که اهمیت زیادی دارد.

محبیان اضافه کرد: در شرایطی که تکنولوژی بر جامعه حکمفرما شده است و میزان سرانه ورزشی کاهش یافته است هر حرکتی در ترویج ورزش بسیار مهم است افزایش چنین برنامه‌های بسیار مهم و ارزشمند است.

وی گفت: ورزش زور خانه‌ای در بیجار بیش از ۵۰ سال است که قدمت دارد و این نشان از اهمیت ویژه ایست که اینکه این ورزش در این شهرستان دارد.

محبیان تاکید کرد: ورزش باستانی از معدود ورزش‌هایی است که نقش پهلوانی در آن بر نقش قهرمانی غلبه دارد و علاوه بر سلامتی اخلاق مداری، مردانگی و افتادگی هم در این ورزش وجود دارد.

وی ادامه داد: فضائل اخلاقی در ورزش باستانی اهمیت زیادی دارد و چه خوب است که این ورزش را بین همه آحاد مردم و جوانان و نوجوانان ترویج دهیم.

فرماندار بیجار خاطر نشان کرد: آنچه که در ورزش پهلوانی ما می‌بینیم عصاره آن را در شهدا و رزمندگان اسلام مشاهده می‌کنیم چرا که یک تقارن مبارک اتفاق افتاده است و تلفیق این برنامه با یادواره شهدا صورت گرفته است.