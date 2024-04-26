دشمن در جنگ نرم به دنبال سلب هویت و معنویت ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، در آئین اختتامیه سومین دوره ملی «مهارت‌های زندگی و بالندگی فرزندان دانش‌آموز» که در تالار شیخ طبرسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار داشت: وقتی دشمن در جنگ نرم تصمیم دارد هویت و معنویت را از ما سلب کند، باید آماده و مسلح به جنگ افزار معنوی شویم، زیرا جنگ نرم، جنگ دشواری است و تلفات آن قابل مقایسه با جنگ سخت نیست.

معاون رئیس‌جمهور افزود: این دوره‌های آموزشی با همکاری آستان قدس رضوی و آموزش و پرورش در راستای مهارت آموزی مشاوران و معلمان استان‌ها، با دلسوزی تمام برگزار شد و امیدواریم به نتایج مطلوب و با سرافرازی به سرانجام برسد.

وی گفت: چند رویداد به همت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در حال اجرا است که یکی از آنها خانواده و فرهنگ عامه است که با محورهای خانواده، رسانه مد و لباس، فرهنگ ناملموس، تربیت و موفقیت طراحی شده است و تلاش داریم الگوی ایرانی، اسلامی در خانواده‌ها احیا شود.

خزعلی بیان کرد: طرح پیشگیری از طلاق، از دیگر طرح‌های اجرایی این معاونت است که ویژه زوجین جوان طراحی شده است که ضمن حل مشکلات زوجین، آموزش‌های لازم برای تحکیم خانواده به آنان ارائه می‌شود.

به گفته وی، والدین نقش اساسی و اصلی در حفظ امنیت کودکان در برابر آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی برعهده دارند، بر این اساس آنها باید سطح دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و با آگاهی بخشی به کودکان و همراهی آنها در این محیط، از آسیب‌های این حوزه پیشگیری کنند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از مسائل مهم ما تعهد به خانواده است و از همین رو جنبش تعهد به خانواده را مطرح کردیم با امید به اینکه سبک زندگی خانواده ایرانی اسلامی هر چه بیشتر در جامعه رواج یابد.