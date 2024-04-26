اردوغان: حماس یک گروه مقاومت در فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رییس جمهور ترکیه اعلام کرد که عملیات طوفان الاقصی دلیلی برای جنایت در غزه نمی شود.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز جمعه اعلام کرد: ما حماس را یک جنبش آزادیبخش ملی در فلسطین می دانیم و ۷ اکتبر بهانه ای برای جنایات اشغالگر نیست.

رییس جمهور ترکیه با اشاره به موج تظاهرات دانشجویی در آمریکا در محکومیت جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: هرکس از اسرائیل انتقاد کند متهم به یهودی ستیزی است، اما ما تسلیم این نوع تهدید نمی شویم.

«برنی سندرز» سناتور آمریکایی هم خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: وقتی که ۳۴ هزار زن و کودک در غزه کشته شده اند، تظاهرات در دانشگاه های آمریکا یهودی ستیزی نیست.

سندرز یادآور شد که نتانیاهو نمی تواند به بهانه یهودستیزی حواس مردم را از جنگ غیراخلاقی در غزه منحرف کند.

نتانیاهو دیروز در واکنش به اعتراضات دانشجویی در آمریکا علیه جنگ در غزه، دانشجویان معترض را اوباش نامیده بود.