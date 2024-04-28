به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروزفر شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح پارکینگ طبقاتی توفیق با اشاره به اینکه در حال حاضر مراحل واگذاری این پارکینگ که قرار است به صورت رایگان خدمات ارائه دهد، به بخش خصوصی طی می‌شود، افزود: پروژه مذکور شامل ۲۳ مغازه، ۱۴۷ پارکینگ مسقف و ۱۸ پارکینگ روباز است.

وی با یادآوری اینکه این پارکینگ طبقاتی در ۸ طبقه احداث شده است، اظهار کرد: بی‌تردید یکی از رویکردهای اصلی از احداث پارکینگ‌های طبقاتی در زنجان، کاستن از بار ترافیکی به ویژه در هفته مرکزی شهر است که در همین راستا کلنگ احداث پارکینگ طبقاتی توفیق در سال ۱۳۹۴ بر زمین زده شد و امروز بعد از گذشته نزدیک به یک دهه، شاهد بهره‌برداری از آن هستیم.

این مسؤول با تاکید بر اینکه از زمانی که کلید شهر زنجان را در دست گرفتیم، عهد کردیم که املاک تملک شده مردم این شهر در راستای پیشرفت و آبادانی این شهر هزینه شود، ادامه داد: یکی دیگر از پروژه‌های مهم شهری که هم‌اکنون در این شهر در حال اجرا است، پروژه روگذر شهیدان کریمی است که اعتبار قرارداد اولیه آن ۱,۰۰۰ میلیارد تومان است.

شهردار زنجان همچنین با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر زنجان به سمت هوشمندسازی در حال حرکت است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به لحاظ تعداد وسایل نقلیه در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر زنجان در وضعیت خوبی قرار داشته و بنا داریم طی چهار ماه آینده بحث هوشمندسازی این ناوگان را نیز عملیاتی کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های جدی مجموعه شهرداری‌ها برخورداری از درآمد پایدار است، تصریح کرد: ایجاد درآمد پایدار در شهرداری یکی از موضوعات مهمی است که همواره در جلسات شورای اسلامی شهر زنجان به آن پرداخته‌ایم که بر همین اساس یکی از منابع پایدار شهرداری از وصول مالیات بر ارزش‌افزوده حاصل می‌شود.

مجید ناصحی‌مقدم با بیان اینکه تداوم درآمدهای پایدار شهرداری این امکان را فراهم می‌کند تا این مجموعه بتواند در زمینه خدمات‌رسانی به مناطق محروم گام‌های موثرتری بردارد، عنوان کرد: خوشبختانه امروز شاهد بهره‌برداری از پارکینگ طبقاتی توفیق به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم حوزه شهری با کارآمدی کاهش بار ترافیکی هستیم.

وی با اشاره به اینکه وجود چنین زیرساخت‌هایی باعث ایجاد ارزش‌افزوده و به تبع آن ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری خواهد شد، اضافه کرد: تجربه چنین کاری باعث خواهد شد تا شهرداری زنجان با دستی بازتر و تجربه‌ای ارزشمندتر به واسطه تحقق پروژه‌های قبلی در این راه قدم برداشته و پروژه‌های دیگری را با میزان سرمایه‌گذاری بیشتر محقق کند.