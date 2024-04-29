رفع تصرف ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

‌به گزارش خبرگزاری مهر، امید تونی گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست کرج مستقر در محور کرج - چالوس با همکاری مأموران منابع طبیعی نسبت به خلع ید و رفع تصرف یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده البرز جنوبی در محدوده روستاهای شهرستانک و سرخدره اقدام کردند و اراضی به بیت المال اعاده وضع شد.