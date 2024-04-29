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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۲۴

رییس محیط زیست کرج خبر داد؛

رفع تصرف ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

رفع تصرف ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

کرج- رییس اداره حفاظت محیط زیست کرج گفت: با هوشیاری حافظان محیط زیست، یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی از دست متصرفان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید تونی گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست کرج مستقر در محور کرج - چالوس با همکاری مأموران منابع طبیعی نسبت به خلع ید و رفع تصرف یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده البرز جنوبی در محدوده روستاهای شهرستانک و سرخدره اقدام کردند و اراضی به بیت المال اعاده وضع شد.

کد مطلب 6092128

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