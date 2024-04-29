به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از حمله خمپاره‌ای قسام به نیروهای اشغالگر در نتساریم خبر دادند.

گردان‌های قسام اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی را در محور نتساریم در جنوب شهر غزه با گلوله‌های خمپاره در هم کوبیده است.

از سوی دیگر گردانهای شهدای الاقصی نیز از حمله پایگاه زیکیم رژیم صهیونیستی خبر داد.

در بیانیه کتائب شهدا الاقصی آمده است: مبارزان ما به همراه نیروهای شهید عمر القاسم و کتائب شهید عبدالقادر الحسینی، پایگاه زیکیم را هدف قرار دادند.

گفتنی است که گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم صهیونیستی آغاز کردند که سرانجام پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۳) آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و تل آویو برقرار شد.

این وقفه در جنگ، هفت روز ادامه یافت و سرانجام صبح جمعه ۱۰ آذر (اول دسامبر ۲۰۲۳) آتش‌بس موقت به پایان رسید و رژیم صهیونیستی حملات علیه غزه را از سرگرفت.

این رژیم برای جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است.