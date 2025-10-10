به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا کشاورز بارگاهی در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: امنیت یکی از بزرگترین ، گواراترین و گرانبهاترین نعمت های الهی است که با نعمت سلامتی جسم (تن درستی) برابری می کند.

وی اضافه کرد: امنیت نیاز عمومی همه مردم است و همه به آن نیازمند هستند و بدون آن، نشاط و شادی در زندگی بی مفهوم است. امنیت سنگ زیربنای حیات فرد و جامعه است و پیش شرط هرگونه توسعه و رشد و رفاه و ارتقای مادی و معنوی به حساب می آید.

امام جمعه موقت برازجان ادامه داد: نعمت سلامتی و آرامش دو نعمت بزرگ خدا به بشر است، که نوعاً با فقدان و از دست دادنشان متوجه اهمیت و ارزش شان می شویم. هر چند که اهمیت و ارزش امنیت و سلامتی نیاز به اثبات و بیان ندارد، ولی بی توجهی به آنها گویای این است که از اهمیت آن بی خبر هستیم.

وی با اشاره به ۲۰ مهرماه روز بزرگداشت حافظ بیان کرد: حافظ از شاعران آسمانی و از درخشان‌ترین ستاره‌ های فرهنگ و ادب فارسی است. در طول این چند قرن تا امروز هیچ شاعری به ‌قدر حافظ، در اعماق و زوایای جامعه‌ی ما و ذهن و دل ملت ما نفوذ نکرده و حضور نداشته است.

کشاورز بارگاهی با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان ادامه داد: آموزش و پرورش درست کودکان و نوجوانان در گرو هماهنگی و کوشش دو سویه خانه و مدرسه است.

وی افزود: چنانچه پدر و مادری مسئولیت آموزش و پرورش و تربیت فرزند خود را فقط به مدرسه واگذار کنند و از نیازهای تربیتی فرزند خویش که برآوردن آن تنها به دست خانواده است بی خبر بمانند نمی توانند امیدوار باشند که فرزندشان هیچگونه کمبود یا مشکلی نخواهد داشت.

امام جمعه موقت برازجان گفت: در مقابل، با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزان، معلمان نمی توانند بدون یاری و هماهنگی با خانواده ها، در آموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفاسازی درست استعدادهای آنها موفق شوند.

کشتار فلسطینیان غم انگیزترین قصه تاریخ است

وی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی و صلح غزه تاکید کرد: این عملیات برق‌آسا رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد و مهمترین شکست اطلاعاتی را بر رژیم صهیونیستی و ارتش اسرائیل تحمیل کرد و فلسطین فراموش شده را در صدر خبرهای جهان قرار داد.

کشاورز بارگاهی تصریح کرد: اکنون که ۲ سال از آن می‌گذرد در تمام نقاط جهان مردم آزاده به حمایت از مردم مظلوم فلسطین بپا خواسته اند و رژیم صهیونیستی منفورترین رژیم در جهان معرفی شده است.

وی اظهار کرد: ترامپ از سر ناچاری و برای اعاده حیثیت غرب و رژیم صهیونیستی و به طمع دریافت جایزه صلح نوبل به دنبال برقراری صلح و آتش بس در غزه است.

امام جمعه موقت برازجان افزود: اسرائیل بعد از عملیات طوفان الاقصی شدیدترین بمباران در طول تاریخ و بدترین نسل کشی را در غزه به اجرا گذاشت و غزه را به ویرانه ای تبدیل کرد و میلیونها انسان را آواره و هزاران انسان بی گناه را در سایه حمایت و الطاف مدعیان حقوق بشر به شهادت رساند.

وی گفت: کشتار فلسطینیان غم انگیزترین قصه تاریخ است و غزه لکه ننگ دامان غرب و تلنگری به وجدان بشریت است. امیدواریم که وجدانهای انسانها بیدارتر شود و مسئله فلسطین و غزه سرآغاز بیداری جهانی علیه مستکبران عالم شود و زمینه ساز حکومت جهانی پادشاه خوبان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در کره خاکی شود.