روحیه داوطلبی در هلال احمر برآمده از اراده انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست رابطین فرهنگی و ائمه جماعت هلال احمر چهار استان اردبیل، گیلان، آذربایجان شرقی و زنجان با هدف هم اندیشی فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در این نشست به تبیین و تشریح اهمیت برنامه‌ریزی و رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور پرداخت.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به گسل‌های تشبیه کرد که مانند گسل‌های طبیعی ویران‌گر و خسارت‌آفرین هستند. حجت الاسلام‌والمسلمین معزی در ادامه به مرور برخی از خدمات جمعیت هلال احمر در حوادث طبیعی همچون زلزله خوی پرداخت و تصریح کرد: همان‌طور که هلال‌احمر در این حادثه به تسکین آلام و التیام رنج‌های مردم کوشید، باید در زلزله‌فرهنگی نیز یاری رسان مردم باشد.

نماینده ولی فقیه تسکین آلام روحی و حفظ سلامت معنوی جامعه را نیز از وظایف جمعیت هلال‌احمر برشمرد و افزود: در جمعیت هلال احمر، برنامه ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی، گسترش و ارتقای فرهنگ دینی و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی بر عهده حوزه نمایندگی ولی فقیه است.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی با طرح این پرسش که آیا تنها زلزله خانه‌ها و شهرها را ویران می‌سازد؟ ادامه داد: دشمنان با ابزارهای متعدد تبلیغانی سعی دارند ایمان و امید را در جوانان ایران اسلامی کاهش دهند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در ادامه بر اهمیت خنثی‌سازی این توطئه‌ها با برنامه‌ریزی فرهنگی تاکید کرد.

پاسخ به شبهات و تولید محتوای معرفتی با بهره‌گیری از ابزارهای کارآمد و نگاه خلاقانه به منظور خنثی‌سازی این نقشه‌ها، توصیه حجت‌الاسلام والمسلمین معزی به مبلغان حاضر در این نشست بود.

وی با تاکید بر اینکه ترویج فعالیت داوطلبانه تنها با بخشنامه و دستورالعمل ممکن نیست، تصریح کرد: فعالیت داوطلبانه نیازمند روحیه و اراده انسانی است که ترویج آن در پرتو ارتقا فرهنگ دینی و تبیین معارف دینی امکان پذیر است.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی در این بخش مقاومت و ایستادگی مردم غزه اشاره کرد که در نتیجه اراده انسانی و پایبندی به آرمان‌های اخلاقی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این مقاومت نه با بخشنامه بلکه با بهره‌گیری از معرفت دینی حاصل شده است، افزود: این ایستادگی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی است. حجت الاسلام‌والمسلمین معزی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست با تاکید بر اینکه جامعه امروز نیازمند مبلغانی است که توانایی ایجاد ارتباط با جوانان را داشته باشند به ارائه رهنمودهایی در خصوص نحوه ارشاد و تبلیغ دین پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که مبلغ بایستی زبان و ادبیات نسل امروز بشناسد.

کتاب‌خوانی، توجه به بهره‌گیری از فضای مجازی، ارتباط صمیمانه با نمازگزاران، تقویت تعامل با جامعه مخاطب از جمله توصیه‌های نماینده رهبر معظم انقلاب به رابطین فرهنگی حاضر در این نشست بود.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی ترویج فعالیت های قرآنی را از جمله وظایفی برشمرد که باید رابطین فرهنگی جمعیت در استان‌ها دنبال نمایند.

وی در ادامه به مرور اهداف چهارگانه جمعیت هلال احمر پرداخت و در تبیین اهداف چهارگانه بر اهمیت سودمندی در دین مبین اسلام تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در این نشست از انتشار مجدد مجله مهروماه به صورت الکترونیکی در این مجموعه نیز خبر داد، افزود: حوزه نمایندگی سعی دارد با بهره‌گیری از فضای وب و بسترهای روز، محتوای معرفتی را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

وی در این نشست به ائمه جماعات در جمعیت هلال احمر توصیه کرد که با بهره‌گیری از برنامه‌های خلاقانه ارتباط خود را با کارکنان، جوانان، داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال احمر تقویت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین معزی در این مراسم از مدیرعامل و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استانی آذربایجان شرقی به عنوان میزبان این برنامه نیز قدردانی کرد. در این نشست، حاضران به ارائه گزارش عملکرد، نکات و پیشنهادهات خود در خصوص فعالیت‌های فرهنگی در جمعیت هلال احمر پرداختند.