سومین دور مذاکرات مربوط به توافقنامه امنیتی آمریکا و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گفتگوی هیأت های آمریکا و اوکراین پیرامون توافقنامه امنیتی بلندمدت میان دو کشور از امروز سه شنبه بار دیگر آغاز شد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت امور خارجه آمریکا در این ارتباط خبر داد که هیأت های ایالات متحده و اوکراین در مورد ادامه مذاکرات بر سر توافقنامه امنیتی بلندمدت بین واشنگتن و کی یف گفتگو کردند.

این سومین دور از گفتگوهای امنیتی دو طرف به شمار می آید.

بر این اساس، مقامات اوکراینی و آمریکایی دور سوم گفتگوها را برای دست یابی به یک توافقنامه امنیتی دوجانبه نهایی بین دو کشور برگزار کردند.

در بیانیه صادره از سووی دفتر ریاست جمهوری اوکراین آمده است که طرفین در مورد متن پیش نویس توافقنامه امنیتی گفتگو کردند و به پیشرفت قابل توجهی نیز در تدوین مفاد اصلی سند دست یافتند.

گفتنی است که کی‌ یف چند توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله با شماری از کشورهای عضو ناتو امضا کرده است. این توافقنامه‌ ها شامل حمایت بلندمدت از اوکراین در مقابل روسیه است.

کشورهای غربی از آغاز درگیری ها میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، صدها میلیارد دلار کمک به کی‌یف کمک کرده اند.