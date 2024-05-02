۲ تن چوب تاغ قاچاق در محور فولاد محله-مازندران کشف شد

قاسم لالائیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه روز گذشته یگان حفاظت شهرستان مهدیشهر با همکاری نیروی انتظامی فولاد محله متوجه حضور کامیونت مشکوک شدند، ابراز داشت: بازرسی از این خودرو منجر به شناسایی دو تن چوب تاغ شده است.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به نبود مدارک معتبر راننده دستگیر شد، افزود: چوب‌های تاغ به اداره منابع طبیعی منتقل و خودرو نیز روانه توقیف و روانه پارکینگ شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی مهدیشهر ضمن بیان اینکه با هر گونه تخلف در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به شدت برخورد می‌شود، ابراز داشت: حفظ منابع طبیعی در ادامه حیات انسان در کره زمین اثرگذار است لذا همه در برابر حراست از آن مسئول هستند.

لالائیان در ادامه اضافه کرد: تخریب هر گونه حیاتی در عرصه منابع طبیعی صدمات جبران ناپذیری را به طبیعت وارد می‌کند که در بسیاری از موارد جبران آن با چالش‌ها و هزینه کردهای بسیار همراه است.

وی افزود: وجود گونه‌های مختلف گیاهی تثبیت خاک را به دنبال دارد که در صورت حذف آنها باعث شکل‌گیری غبار و کوچ اجباری و بروز ناامنی خواهد شد لذا باید با تخریب کنندگان منابع طبیعی برخوردهای لازم صورت گیرد.