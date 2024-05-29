به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد روستا ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن و راه سازی شهرستان بویراحمد افزود: مشکل زمین نهضت ملی مسکن یاسوج با اضافه شدن ۳۵ هکتار زمین رفع شده است.

وی با بیان اینکه شش هزار و ۱۷۶ خانوار در طرح اقشار ویژه زمین دریافت کردند، گفت: ۲۶ هزار و ۵۲۸ واحد در طرح نهضت ملی زمین به اقشار ویژه واگذار می‌شود.

روستا تصریح کرد: ۳۵ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان شناسایی شده و ۲۰ هکتار از این اراضی در کارگروه امور زیربنایی نهایی شده است.

وی افزود: با این اقدام ۵۰ درصد مشکل طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان رفع می‌شود و نیاز است در زمینه دفع آب‌های سطحی و فاضلاب کارهایی انجام شود که در صورت همکاری دستگاه‌ها و شبکه بانکی برخی از سایت طرح نهضت ملی تا چند ماه آینده تکمیل و به متقاضیان واگذار می‌شود.

روستا با بیان اینکه اتصال استان به بزرگراه شیراز-اصفهان از پروژه‌های اولویت‌دار است، گفت: پروژه تقاطع غیر همسطح مهریان ابتدای این پروژه است و معارضات روند احداث این پروژه حیاتی را با کندی مواجه کرده است.

وی افزود: هشت میلیارد تومان اوراق به این طرح اختصاص یافته، و با اعمال ماده ۵۶ این پروژه را دنبال می‌کنیم تا با اختصاص تسهیلات بانکی پروژه جان دوباره‌ای بگیرد.