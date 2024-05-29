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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۵۰

گروه بریکس به‌زودی برای سوئیفت جایگزین ایجاد می‌کند

گروه بریکس به‌زودی برای سوئیفت جایگزین ایجاد می‌کند

استاد دانشکده اقتصاد ملی و مدیریت دولتی ریاست جمهوری روسیه، گفت که به زودی گروه بریکس برای سوئیفت یک سامانه جایگزین ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آندری مارگولین، استاد دانشکده اقتصاد ملی ومدیریت دولتی ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد که کشورهای عضو گروه بریکس به زودی یک سامانه پرداخت دو یا چند جانبه به عنوان جایگزین سامانه پیام رسان بین بانکی سوییفت ایجاد خواهند کرد.

وی تاکید کرد: من شک ندارم که به زودی شاهد ایجاد یک سامانه بانکی جاگزین سوئیفت در ساختار گروه بریکس خواهیم بود. ما هنوز آماده ایجاد یک ارز مستقل نیستیم ولی امکان اجرایی شدن این رویکرد هم در بلند مدت وجود دارد.

مارگولین ادامه داد: سامانه بانکی جایگزین سوئیفت که برای بسیاری از کشورهای جهان جذاب خواهد بود به همین زودی از سوی گروه بریکس معرفی می‌شود و این سامانه موضوعی است که ما باید با یکدیگر روی آن همکاری کنیم.

این استاد روس تاکید کرد: بریکس دقیقاً همان اتحادی است که میت واند مسئولیت به حداقل رساندن تبعات هر بحرانی را در سطح جهان به دوش بکشد.

کد مطلب 6122411
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      سامانه ارتباط مالی مستقل از تحریم های اروپا و غرب می تواند نفس تجارت کشورهای شرقی را بدون نظارت و تسلط آمریکا باز کند . مرحله بعدی استفاده از ارز بدون پشتوانه مثل یوان به شکل دلار است . تا بشود با خلق پول و سرمایه گذاری گسترده. رشد کشورهای متحد بریکس را افزایش داد
    • ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
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      امروز آمریکا با داشتن چهل تریلیون دلار بدهی به راحتی باز هم خلق پول می کند و با پولش پروژه های عظیم داخلی و خارجی متحدین اش را حمایت می کند . مثل قانون چیپست . چین هم با یوان می تواند همین روش را دنبال کند و اقتصاد خودش و بریکس را قدرتمند و تکنولوژی این اقتصاد را به نتیجه برساند

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