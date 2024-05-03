به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که کشورشان در حال انتقال پهپادهای مسلح و جنگنده ها به قطر است.

این رسانه فاش کرد: امارات به جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی این کشور اجازه بمباران یمن و عراق را نداده است.

وال استریت ژورنال گزارش داد: امارات در فوریه گذشته به اطلاع آمریکا رسانده است که به جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی که در پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی هستند اجازه حملاتی در یمن و عراق را نخواهد داد و همین موضوع سبب شده است که مقامات آمریکایی اقدام به ارسال هواپیماهای بیشتری به پایگاه هوایی العدید در قطر کنند.

به گزارش این رسانه، امارات نگران حملات انتقام جویانه از یمن و عراق به سبب کمک به ارتش آمریکاست.

یک مقام اماراتی به وال استریت ژورنال بیان کرد که این محدودیت های اعمال شده جنگی در راستای اصل دفاع از خود است.

مقام مذکور همچنین علت این اقدام را عجله نداشتن آمریکا برای اقدامات حمایتی از امارات پس از حملات سال ۲۰۲۲ دانست.

این رسانه همچنین به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آمریکا و قطر طی روزهای اخیر درباره انتقال جنگنده ها و هواپیماهای شناسایی و پهپادها به پایگاه هوایی العدید توافق کرده اند.

همچنین منابع آمریکایی اعلام کردند که پنتاگون به دنبال انجام حملاتی به اهدافی در خاورمیانه از طریق جیبوتی در شرق آفریقاست.