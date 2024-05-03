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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۶

وال استریت ژورنال فاش کرد؛

دست رد امارات بر سینه پنتاگون/ چراغ سبز دوحه به استقرار جنگنده‌ها

دست رد امارات بر سینه پنتاگون/ چراغ سبز دوحه به استقرار جنگنده‌ها

منابع خبری از مخالفت امارات با اقدامات بی ثبات کننده ارتش آمریکا در منطقه و چراغ سبز قطر به استقرار جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی در پایگاه هوایی العدید این کشور، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که کشورشان در حال انتقال پهپادهای مسلح و جنگنده ها به قطر است.

این رسانه فاش کرد: امارات به جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی این کشور اجازه بمباران یمن و عراق را نداده است.

وال استریت ژورنال گزارش داد: امارات در فوریه گذشته به اطلاع آمریکا رسانده است که به جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی که در پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی هستند اجازه حملاتی در یمن و عراق را نخواهد داد و همین موضوع سبب شده است که مقامات آمریکایی اقدام به ارسال هواپیماهای بیشتری به پایگاه هوایی العدید در قطر کنند.

به گزارش این رسانه، امارات نگران حملات انتقام جویانه از یمن و عراق به سبب کمک به ارتش آمریکاست.

یک مقام اماراتی به وال استریت ژورنال بیان کرد که این محدودیت های اعمال شده جنگی در راستای اصل دفاع از خود است.

مقام مذکور همچنین علت این اقدام را عجله نداشتن آمریکا برای اقدامات حمایتی از امارات پس از حملات سال ۲۰۲۲ دانست.

این رسانه همچنین به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آمریکا و قطر طی روزهای اخیر درباره انتقال جنگنده ها و هواپیماهای شناسایی و پهپادها به پایگاه هوایی العدید توافق کرده اند.

همچنین منابع آمریکایی اعلام کردند که پنتاگون به دنبال انجام حملاتی به اهدافی در خاورمیانه از طریق جیبوتی در شرق آفریقاست.

کد مطلب 6095581

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    نظرات

    • به GB ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      30 32
      پاسخ
       با افول آمریکا با توجه به شرایط و مقتضیات جدید بخصوص شکست اوکراین و اسرائیل بتدریج جایگیری ها و یارگیری ها در بازی تغییر خواهد کرد.
      • IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
        21 31
        آره حتما ارباب پوتین ات قراره دنیا رو بگیره و دموکراسی بی نظیر روسی رو به همه جا صادر کنه
      • محمد اقدس پور IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
        1 1
        مگر آمریکا رو به افول نیست که به شما مستخدمه محترمامه برخورد بجز غرب گدایان بقیه مردم پوتین را مردی مقتدر و بصیروخردمند میدانند شما مگر مغزتون وارونه کارکند
    • NP IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      11 6
      پاسخ
      پس بنابراین اگر در فرودگاه العدید قطر لانه آشیانه باز کنند حتما مشکل ساز مشکل آفرین خواهند شد . تلاش بودن نظامی در فرودگاه این کشورها فقط برای بی ثباتی خرابکاری برای همسایگان است اما به اسم چه کسی کشور مبداء یعنی قطر
    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      پایگاه‌های قطر را بمباران کنید مردم یمن وعراق امام زمان پشتیبان شما ایران کمکش کن رهبر دستور حمایت از نیروهای نیابتی را بده
    • اشنا IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      قابل توجه وزیرامورخارجه به تذکربه قطری ها!امریکاوغرب درحال ازدست دادن خاورمیانه هستندوتمام تلاششان رابرای حفظ ان می کنندبنابراین تمام تحرکات انهادراستفاده وتجهیزبیشترپایگاههایشان درمنطقه بایدرصدشودوهشدارهای لازم به اعراب منطقه داده شود
    • سعیدبیات IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      0 1
      پاسخ
      ای خاک برسرتمام عربهای ترسوی بزدل.بدبختااگه شمابه امریکا پایگاه ندین وکمکش نکنید دمشو میزاره روکولشو میره پی کارش.چرا بخودتون نمیایدچرا فکرپوکتونو بکارنمیندازیداگه متحدبشید دنیارو میتونید شکست بدید
    • رسول IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      25 6
      پاسخ
      این همون قطر بی شرف و بی عرضه است که همه محاصره کردند ایران نجاتش داد
    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      11 4
      پاسخ
      خب از یمن تا قطر چقدر فاصله هست؟ قطعا یحیی سریع دقیق می داند و بزودی خواهد گفت : ان القوات مسلح یمنیه ... البته حیف شد امارات قسر در رفت فعلا.
    • Mili IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      12 7
      پاسخ
      ذات عرب همینه. گربه صفت و ترسو همین قطر بود موقع تحریم اتحادیه عرب ایران نجاتش داد حالا موی دماغ شده. البته ناامنی و فرار سرمایه های توریسم برای آینده جووناش به ارمغان میاره
    • حسین جهان IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      13 5
      پاسخ
      ایران باید با قطر اتمام حجت کنه.که اگر امریکا زمانی حرکت نابجایی کرد نابود میشود.ضعف از خود ماست که قطر اجازه میده امریکا در قطر پایگاه ایجاد کنه
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      4 3
      پاسخ
      آمریکا از عراق و سوریه که داره غارت میکنه نفت گاز طلا رو باید بره،و نقض حریم هوایی و زدن شهرهای سوریه عراق، ،،این هرجومرج هست،این چند کشور عربی هم که تعهد کردن برا پست و مقام به دادن پایگاه مثل قطر بحرین عربستان اردن امارات عمان باید تمام کنن این ذلت رو، از روز اول جنگ غزه از خاک مسلمان مثل ترکیه زد
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      10 4
      پاسخ
      انگار قطر قدر نشناس تنش میخاره
    • هرمز ایرانی IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      11 6
      پاسخ
      ایران باید به قطر هشدار دهد. که چنانچه از پایگاهش برعلیه مقاومت حرکتی اط سمت آمریکایی ها اتفاق بیفتد . این اهداف سهل و آسان توسط ایران زده می‌شود
      • حماس IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
        0 0
        مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی ایران مسولیت گروههای مقاومت را نپذیرفته ونمیپذیرددر نتیجه نمیتواند آشکارا این تهدیدرا بکند
    • آرین IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      6 4
      پاسخ
      قطر و امارات باهم فرقی ندارند. وقتی کوچک باشی، ضعیف باشی وضع همینه. یک روز این امارات به نیابت از آمریکا در یمن می جنگید. وقتی یمن اسرائیل را محاصره دریایی کرد. باز امارات کریدار زمینی با عرعرستان و اردن درست تا یمن را دور بزند. قطر هم النصر را در سوریه تجهیز می کرد. اتحاد ملت و قدرت ملی فراموش نشود
    • حسن روزدار IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      8 3
      پاسخ
      هنوز نه به دار نه به بارشماخودت ناراحت نکن هم کشور خودد میشناسی هم ارتش و سپاه پاسداران کشورمان رامیشناسی در صورت نیاز با درهم کوبیدن مواضع آمریکادرقطرجواب پشیمان کننده داده وطبیعت وحشی آمریکا و صهیونیست ها راازکره خاکی برچیده وبه ظلم وستم آنهاپایان خواهندداد
    • AE ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      4 4
      پاسخ
      اتفاقا این جابجایی نیروهای آمریکا باعث خستگی نیروهای نظامی این کشور ؛ فرسودگی و استهلاک ماشین آلات و کاهش توان نظامی امریکا بالارفتن هزینه ها و ناامنی برای کشور های پذیرنده استقرار نیروهای امریکایی است و چین و روسیه و کشورهای متخاصم با آمریکا از این کار آمریکایی ها حداکثر استفاده را می برند .
    • رضا IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      9 3
      پاسخ
      امارات کاملا بجا و هوشمندانه عمل کرده ولی قطر نمی‌داند که پا روی دم شیر میگذارد
    • رضا قشقایی IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      1 1
      پاسخ
      خوب قطر به خاطر تحریم هوایی از اعراب واستفا ه امسیر هوایی ایران ورابطه تقریبا خوبی که با ما دارد ..بهتر از امارات .ومخصوصا کویت هستند که آمریکا در آنجا پایگاه داشته باشد..
    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      2 2
      پاسخ
      مثل اینکه قطر فراموش کرده که زمانی که عربها قطر را تحریم کرده بودند، این ایران بود که نجاتش داد. نمک خوردن و نمکدان شکستن.... آنهم برای آمریکایی که روز به روز ماهیت کثیفش آشکارتر می شود‌
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      2 1
      پاسخ
      شیخ نشینهای عرب غیر قابل اعتمادند .
    • جعفر یزدان DE ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      4 1
      پاسخ
      آمریکا پس از حمله ایران به اسرائیل و داستان دریای سرخ و حمله به یمنی ها تاحدی سرخورده شده و علیرغم داشتن اطلاعات و امکانات کافی گاهی دچار اشتباه و خطا میشود در عرض هفتادسال این اولین باراسترکه آمریکا و انگلیس دیگرتعیین کننده همه چیز نیستند میزنند ولی درعوض هم میخورند چون عادت به این موارد ندارند
    • حمیدصفری IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      1 3
      پاسخ
      کشورهای عربی منطقه جهت نشون دادن ارادت و مراتب نوکریشون به غرب و امریکا هیچ فرصتی رو از دست نمیدن حتی اگر به قیمت از دست رفتن آبروی نداشته شون بین کشورهای مسلمان منطقه تموم بشه و تنها عامل بازدارنده اونها بزدل بودنشونه مثل امارات که از ترس سیلی یمنیها اجازه استفاده از پایگاههاشو نداد.
      • علیرضا IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
        0 1
        سلام تمام مشکلات جهان ازاین ۵کشور بیغیرت عرب است عربستان قطر امارات بحرین کویت تا این سران بی کفایت حکومت میکنند مشکلات هست
    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      2 1
      پاسخ
      این قطر همونی هست زمانی که کشورهای عربی تحریمش کرده بودن و میخواستن نابودش کنن جمهوری اسلامی نجاتش داده بود
    • حیدر US ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خاک توسر کشوری که اجازه به اجنبی بده تو کشورش نفوذ کنه چه برسه به‌ پایگاه نظامی باغیرت بودن یه کشور به چارقد و نقاب نیست بلکه اجازه ندن بیگانه احساس خودی کند در خاکش قابل توجه کشورهای عرب
    • علی پوراحمد IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا برخی کلا خارج می‌زنند و وقتی از اوت شدن آمریکا میخونند یا می‌شنوند کم مونده خودشون رو پاره کنند . نه آمریکا نه روسیه برای ایران اسلامی تفاوتی ندارند مگر اینکه منافع مشترکی داشته باشیم و طرف مقابل در یک سطح برابر بخواد همکاری ها پیش بره و زیاده خواه نباشه و فکر کنه که اون تعیین کننده است .
    • IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      دم یمن گرم چنان از اماراتی ها زهر چشم گرفته که به اربابش اجازه نمی دهد از امارات علیه یمن و عراق و جای دیگر استفاده کنه این یعنی افول آمریکا غرب گداها ببینند افول آمریکا را قطر هم اگر اجازه بدهد باید مورد حمله قرار بگیره شوخی نداریم هر کشوری اجازه بدهد به این دیوها که از خاک کشورشان علیه کشورهای
    • علی‌ IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سوال‌چرا‌امارت‌‌نه.ولی‌قطر‌.چون‌قطر‌فعلا‌هم‌ار‌توبره‌میخورد‌هم‌از‌اخور.این‌سیاست‌افرین‌دارد‌یا‌قابل‌نقد‌است.

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