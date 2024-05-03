درخواست دادگاه لاهه برای پایان تهدید و ارعاب در خصوص جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر دادستانی دیوان بین المللی کیفری با اشاره به اینکه از نگرانیهای رسمی و غیررسمی مرتبط با تحقیقات این نهاد در ارتباط با جنگ غزه آگاه است، بر ادامه این تحقیقات تأکید کرد.
این دفتر با صدور بیانیهای، توقف همه تلاشها را برای مانعتراشی، ارعاب یا تأثیر بر مقامات دادگاه خوستار شد و خاطرنشان کرد که استقلال و بیطرفی دادگاه زمانی که تهدید به انتقام از این دادگاه یا مقامات آن وجود داشته باشد، تضعیف میشود.
دفتر دادستانی دادگاه لاهه همچنین تأکید کرد که تهدید دادگاه حتی بدون اقدام ممکن است بر اساس اساسنامه رم، جُرم ضد اجرای عدالت باشد.
این خبر در حالی است که منابع آگاه اعلام کردند که دادستان دیوان کیفری بین المللی با کارکنان بیمارستانهای «الشفا» در شمال و «ناصر» در جنوب نوار غزه دیدار و گفت وگو کرد و اظهارات آنها را درباره جنایتهای نظامیان رژیم صهیونیستی و قتل عام بیماران و پناهندگان به این بیمارستانها، به ثبت رساند.
به گفته این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، حوادثی که در این بیمارستانها اتفاق افتاده، به دیگر تحقیقاتی ضمیمه میشود که دیوان بین المللی کیفری درباره جنایتهای جنگی، ضد بشری، تجاوز و نسل کشی در نوار غزه انجام میدهد.
نظر شما