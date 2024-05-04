زاخارووا: اظهارات بورل یک اعتراف بزرگ و راه تحقق صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اظهارات اخیر «جوزف بورل» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره جنگ اوکراین واکنش نشان داد.

زاخارووا در کانال خود در پیام‌رسان تلگرام، اظهارات بورل را به منزله یک اعتراف بزرگ و راه حلی کامل برای تحقق صلح دانست.

زاخارووا اعلام کرد: این یک اعتراف بزرگ است! راه کامل صلح به شما ارایه می‌شود؛ توقف کمک‌های تسلیحاتی غرب به نظام کی‌یف.

گفتنی است روز گذشته «جوزف بورل» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی اعلام کرد: بدون تامین سلاح برای کی‌یف از سوی غرب، درگیری در اوکراین طی ۲ هفته پایان خواهد یافت.

بورل افزود: موجودیت اوکراین به ما وابسته است. من چگونگی پایان جنگ اوکراین را می‌دانم. می‌توان آن را تنها با توقف کمک‌ها طی ۲ هفته عملی کرد.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: اگر کمک‌های تسلیحاتی متوقف شود، اوکراین نخواهد توانست مقاومت کند و ناچار می‌شود تسلیم شود. در این صورت جنگ پایان خواهد یافت.