امیرعبداللهیان با وزیر خارجه گامبیا دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبداللهیان با اشاره به ابلاغ سلام‌های دکتر رئیسی به همتای گامبیایی در مراسم افتتاحیه اجلاس سران اسلامی، برگزاری و مدیریت موفق اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی را به همتای خود و دولت و مردم گامبیا تبریک گفت.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ابراز امیداری کرد نتایج اجلاس بانجول برای امت اسلامی سودمند و ثمربخش باشد.



وزیر خارجه گامبیا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با همتای ایرانی، به‌خاطرات خوب خود از سفرش به تهران و اصفهان و مشاهده ظرفیت‌های گسترده ایران در عرصه‌های مختلف علم و فناوری و دانشگاهی اشاره و تاکید کرد ما ایرانیان را به شجاعت شأن می‌شناسیم.



تانگارا ضمن خوشامدگویی و تشکر از حضور و مشارکت فعال کشورمان در اجلاس بانجول تاکید کرد: ما خواستار دوستی و همکاری با کشورهای بزرگ اسلامی از جمله ایران هستیم.

گامبیا میزبان پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اسلامی، در منطقه غرب آفریقا واقع شده است. این کشور قرن‌ها مستعمره بریتانیا بود و در فوریه ۱۹۶۵ به استقلال رسید. گامبیا در پانزدهمین اجلاس، ریاست نشست را به مدت سه سال از عربستان سعودی تحویل خواهد گرفت.

سازمان همکاری اسلامی در ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹ در رباط پایتخت مغرب تأسیس شد. دبیرخانه مرکزی آن در جده و دبیر کل آن حسن ابراهیم طه دیپلمات اهل کشور چاد است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از صبح شنبه ۱۵ اردیبهشت، با وزرای خارجه مصر، اندونزی، عربستان سعودی، ترکیه، بنگلادش، سودان، مالی و همچنین دبیر کل سازمان همکاری اسلامی دیدار کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص جزئیات سفر خود به گامبیا و شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی نوشت: تلاش‌های منطقه‌ای برای توقف جنگ و نسل کشی در غزه جدی‌تر شده است.