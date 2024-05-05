افزایش اعتبار بن دانشجویی در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سی و پنجمین نمایشگاه کتاب و علی رمضانی مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، قائم مقام و سخنگوی این‌رویداد در نیم طبقه شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

رمضانی در این نشست با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از دوره گذشته نمایشگاه کتاب، گفت: امیدوارم این اتفاق به فرایند کار جدیدی تبدیل شود. آنچه در دوره گذشته و این دوره تجربه می‌شود، نمایشگاهی به وسعت مرزهای کشورهای ایران عزیز است و تلاش می‌شود اتفاقاتی که در محل گردهمایی [مصلی] رخ می‌دهد، در سراسر کشور فراهم شود که بخشی از اتفاق، بخش مجازی است و بخش دیگر مرهون رسانه‌ها است.

وی با تشکر از ۷۰ دستگاه و نهاد دخیل در برگزاری نمایشگاه، افزود: همه ناشران در بخش مسقف جانمایی شده‌اند و دیگر سازه موقتی نداریم. همچنین عمده کارگاه‌های ساخت و ساز که محل عبور مرور بود، جمع‌آوری و محیط بهسازی شده است.

سخنگوی نمایشگاه کتاب با اشاره به افزایش ۵ هزارتایی پارکینگ‌ها، گفت: با این حال از عموم مردم درخواست می‌کنیم، برای بازدید از نمایشگاه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند؛ شهرداری وعده کرده سرفاصله قطارها را کوتاه‌تر کند. سه درب جدید به مصلی اضافه شده است؛ دو در برای ورود نفرات و یک در برای ورود خودرویی در نظر گرفتیم. در واقع از سه جهت خیابان قنبرزاده، خیابان شهید بهشتی و اتوبان مدرس، ورودی نفررو و خودروی داریم.

رمضانی با توضیحی درباره شعار نمایشگاه به موضوع گردشگری ادبی اشاره کرد که در این دوره مورد توجه بوده است.

قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران، همچنین درباره میزان یارانه اختصاص یافته به دانشجویان، طلاب و اساتید دانشگاه نیز گفت: دانشجویان ۷۰۰ هزارتومان یارانه دریافت می‌کنند که ۴۰ درصد را وزارت ارشاد و حامیان مالی پرداخت می‌کنندو و ۶۰ درصد دیگر را دانشجویان. میزان یارانه استادان نیز ۸۰۰ تومان است که ۵۰ درصد توسط وزارت ارشاد و حامیان و مابقی توسط خودشان پرداخت می‌شود. یارانه در بخش مجازی قابل استفاده است تا مردم بدون دغدغه و احساس محرومیت، این دغدغه را نداشته باشند که نمی‌توانند مسافتی را طی کنند.

رمضانی گفت: مرکز پاسخگویی این رویداد نیز با حضور ۱۰۰ پاسخگو با شماره‌های ۹۱۰۰۹۸۹۸ درباره نمایشگاه اطلاع رسانی‌های لازم را انجام می‌دهند .۸۴ نفر از شهروند خبرنگاران در فرایند نمایشگاه ثبت نام کردند امیدواریم و به سرویس های فرهنگ کمک کنند ۳۰ نفر از نمایندگان رسانه‌های خارجی نیز در نمایشگاه مستقر هستند شبکه اجتماعی بله و نشان در جستجوی ناشر و نمایشگاه کمک می‌کنند تلاش می‌شود با کمک سازمان زیباسازی تبلیغات محیطی در کل کشور پراکنده شود

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: مشاوره‌های کتاب در بخش‌های مختلف شبستان و در بخش کودک مستقر شده و مخاطبان را برای خرید کتاب راهنمایی می‌کنند. همچنین اجرای برنامه بزرگداشت فردوسی را در تقویم کاری خود خواهیم داشت. غرفه‌های جوایز ادبی نیز به غیر از جوایزی که در طول سال توسط خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شوند حضور دارند.

وی در پایان گفت: تا امروز حضور دو هزار و ۶۱۹ ناشر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران قطعی شده و ۲۵۰ ناشر نیز در مراحل قطعی شدن حضور خود هستند که اگر حضورشان امکان پذیر نباشد به بخش مجازی اضافه می‌شوند.