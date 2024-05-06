۴۳۰ حافظ یزدی در آزمون ملی اعطای مدرک تخصصی شرکت کردند

حجت الاسلام علیرضا نجیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرحله کتبی نوزدهمین آزمون ملی اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در استان یزد همزمان با سراسر کشور در ۱۴ اردیبهشت برگزار شد، اظهار کرد: امسال ۴۳۰ نفر از حافظان قرآن کریم در استان یزد در رشته‌های حفظ ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ جز قرآن کریم در این دوره از آزمون شرکت کردند.

وی عنوان کرد: امسال نوزدهمین آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن در چهار شهرستان یزد، مهریز، میبد و اردکان برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به تلاش مسؤولان قرآنی برای مهیاسازی بستر حفظ قرآن کریم در بین نسل جوان و نوجوان ابراز امیدواری کرد: این حافظان قرآن در آینده برای استان و مهین عزیزمان افتخار آفرین باشند.

نجیمی با بیان اینکه نتایج این آزمون ۲۲ خرداد از طریق سایت تلاوت اعلام خواهد شد، تصریح کرد: به قبول شدگان در رشته حفظ ۱۰ جز مدرک درجه ۵ حفظ معادل مدرک دیپلم، به قبول‌شدگان در رشته حفظ ۲۰ جز مدرک درجه ۴ معادل فوق دیپلم، همچنین به حافظان قبول شده در رشته حفظ کل قرآن کریم مدرک درجه سه تا یک معادل لیسانس تا دکترا اعطا می‌شود.

وی ادامه داد: در دوره‌های متوالی بیش از ۳ هزار نفر از حافظان قرآن کریم در استان یزد در این آزمون شرکت کرده و تاکنون ۴۰۳ مدرک تخصصی حفظ برای افراد قبول شده صادر شده است.

حضور چشمگیر نونهالان و نوجوانان در آزمون اعطای مدرک تخصصی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان یزد نیز در این رابطه اظهار کرد: طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم با حضور جمعی از آقایان و بانوان حافظ قرآن کریم در شهرستان یزد برگزار شد و حضور نونهالان و جوانان در این آزمون چشم‌گیر بود.

حجت‌الاسلام مهدی دادآفرین عنوان کرد: امیدوارم بتوانیم بیش از پیش در رشد و تعالی حفظ آیات قرآن کریم که از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری و امام جمعه یزد است، قدم برداریم.