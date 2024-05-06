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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۳۲

مهر خبر می دهد؛

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد

عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.

در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.

در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.

کد مطلب 6098302
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      2 0
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      هر چیزی که بنفع کارگران نباشه فوری تصویب میشه .با تورم فعلی و اجاره مسکن باید اضافه میشد
    • IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 0
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      سلام بر كارگران واقعا چرا اين دولت اينقدر بي انصافه؟؟؟

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