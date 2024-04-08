رقابت «سامپو» در ۳ جشنواره جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «سامپو» به کارگردانی مرضیه ریاحی، تهیهکنندگی حسین کاکاوند و نویسندگی مرجان ریاحی در ماه فروردین و اردیبهشت (آوریل) در ۳ جشنواره جهانی رقابت میکند.
«سامپو» از ۲۴ تا ۲۶ فروردین ماه مصادف با ۱۲ تا ۱۴ آوریل در شانزدهمین جشنواره جهانی فیلم «جکسونویل» آمریکا رقابت میکند.
جشنواره «جکسونویل» با هدف ایجاد فضایی تعاملی میان فیلمسازان و مخاطبان، مکانی برای نمایش فیلمهای مستقل آمریکایی و بینالمللی فراهم میکند.
همچنین، ۲۷ فروردین تا دوم اردیبهشت مصادف با ۱۵ تا ۲۱ آوریل این فیلم در سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم کودک CMS هند رقابت میکند.
جشنواره جهانی فیلم کودک CMS توسط مدیریت مدرسه سیتی مونته سوری در لاکنو، هند برگزار میشود. هدف این جشنواره فراهم کردن بستری مشترک برای سازندگان فیلمهای کودک است تا دیدگاههای خود را در جهت رشد مناسب توانمندیهای کودکان از طریق فیلمهای معنادار مطرح کنند.
همچنین «سامپو» از ۶ تا ۹ اردیبهشت ماه مصادف با ۲۵ تا ۲۸ آوریل در هشتمین جشنواره جهانی فیلمهای زنان «کاسکادیا» آمریکا حاضر است.
این جشنواره به فیلمهای زنانه و صداها و دیدگاههای زنان اختصاص دارد و «سامپو» در بخش «آرزوها و رویاها» رقابت میکند.
عوامل «سامپو» عبارتند از کارگردان: مرضیه ریاحی، تهیهکننده: حسین کاکاوند، بازیگران: لیندا کیانی، مریم بوبانی، هیلدا کردبچه و حنان عزیزی، نویسنده: مرجان ریاحی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینیتیرانی، مدیر صدابرداری: سامان شهامت، تدوین: هانی سلمانی، طراح صحنه: فائزه محمدی، طراح لباس: لیلا طاهری، دستیار کارگردان و برنامهریز: سعید آهنج، مدیر تولید: هومن محمودی، گریم: هانیه الوند، منشی صحنه: شیدا شعبانی، عکاس صحنه: مهسا عباسی، اصلاح نور و رنگ: سامان مجدوفایی، جلوههای ویژه: علیرضا قادری اقدم، طراحی و صداگذاری: سامان شهامت، صدابردار: جابر انصاریان، فیلمبردار پشت صحنه: مصطفی امامی، عکاس پوستر: فتاح ذی نوری، طراح پوستر: علیرضا ربیعمقدم، طراح لوگو: علیرضا قادری اقدم، گروه فیلمبرداری: مهدی حسینی، احسان نادری، حسین باباخانی، علی فتحی، مسئول هماهنگی: عباس سمائی، امیرحسین بغدادی، جانشین تهیهکننده: محمود سمائی، جانشین مدیر تولید: حمید مرادخانی، مدیر تدارکات: فرهاد غلامزاده، دستیاران صحنه: امیرحسین محمدیاری، آیدا چرخیان، آرمیتا فرج الهی، دستیار صدا: حسین داغلانی، دستیار دوم کارگردان: مبینا بنکار، ترجمه انگلیسی برای زیرنویس: بونا الخاص، تجهیزات فنی: رضا حماسی – اپیک، تدارکات: مجتبی خوش افکار، تهیهغذا: رستوران بهار – ابراهیم خانجانی، خدمات: امید جمشیدی، حمل و نقل: علیرضا نیستانی نایینی، ابوالفضل نظرک، آرش احمد نژاد، بهرام خسروی، صمد اسدالهی سیس، ابراهیم پارسا نژاد، محصول کاکو فیلم.
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