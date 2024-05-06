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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۹

پرشدگی ۲۶ درصدی سدهای تهران/ کاهش ۵ درصدی نسبت سال آبی گذشته

پرشدگی ۲۶ درصدی سدهای تهران/ کاهش ۵ درصدی نسبت سال آبی گذشته

سخنگوی صنعت آب کشور، میزان پرشدگی حال حاضر سدهای کشور را ۶۵ درصد عنوان کرد و گفت: تقریباً معادل سال آبی گذشته، آب در مخازن سدها وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب ایران با تشریح آخرین وضعیت مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ اظهار داشت: ورودی سدهای کشور در حال حاضر ۲۸.۷ میلیارد مترمکعب است که نسبت به سال آبی گذشته با کاهش ۵ درصدی روبرو است.

وی موجودی مخازن سدهای کشور را در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه جاری با ۶۵ درصد پرشدگی، معادل ۳۲.۴ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و گفت: در سال گذشته در تاریخ مشابه، حجم مخازن کشور معادل ۳۱.۹۷ میلیارد مترمکعب بوده است.

سخنگوی صنعت آب کشور، درصد پرشدگی سدهای تأمین‌کننده آب شرب پایتخت را ۲۶ درصد ذکر و خاطرنشان کرد: حجم مخازن سدهای تهران تا ۱۶ اردیبهشت با کاهش ۵ درصدی نسبت سال آبی گذشته روبرو بوده است که نشانگر ضرورت جدی گرفتن مدیریت مصرف است.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: بر اساس شبکه باران‌سنجی مبنای وزارت نیرو، بارندگی کشور نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت یک درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6098430

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    نظرات

    • چاخان IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      یکی میگه 11سدسریزشده یکی میگه امسال80درصد سدهاپراب شده یه اماردرست بگیربعداماربده

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