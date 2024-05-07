هیچ محدودیتی در تأمین داروی بیماران خاص نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، در خصوص تأمین داروی بیماران تالاسمی، گفت: چند سالی است که با مشارکت انجمن تالاسمی و متخصصین خون و آنکولوژی روند تأمین داروی این بیماران با استفاده از داروهای تولید داخل بهبود یافته است.

وی افزود: بخش عمده داروی آنها از محل تولید داخل تأمین می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه تمامی داروهای بیماران تالاسمی در کشور تولید می‌شود، گفت: با توجه به تقاضای برخی بیماران و تفاوت اثربخشی روی آنها، بخشی از سهمیه تأمین داروی این بیماران از مسیر واردات صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ میزان داروهای وارداتی بیماران تالاسمی افزایش چشمگیری داشت که با تلاش بانک مرکزی و تأمین ارز تأمین دارو نیز انجام شد. امسال نیز امیدواریم که با کمک بانک مرکزی و تأمین ارز مورد نیاز داروی این بیماران را تأمین کنیم.

محمدی با اشاره به اینکه میزان تولید و واردات داروی بیماران تالاسمی رشد خوبی داشته است، گفت: بخشی از هزینه‌های داروی این بیماران توسط بیمه سلامت و صندوق بیماران صعب‌العلاج تقبل می‌شود تا بیماران دغدغه‌ای برای تأمین دارو نداشته باشند.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای تأمین داروی بیماران خاص اعمال نمی‌شود، افزود: برخی از شرکت‌های خارجی به بهانه تحریم از فروش دارو به ایران ممانعت می‌کنند، که دلیل برخی کمبودهای مقطعی همین محدودیت‌های بین المللی است.

به گفته محمدی، در سازمان غذا و دارو به صورت مستمر هر مسیری را برای تأمین داروی بیماران سپری می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در حد نیاز عزیزانی که نسبت به داروی داخلی حساسیت دارند به داروی وارداتی نیز دسترسی داشته باشند.

وی در خصوص تأمین داروی بیماران خاص اظهار کرد: داروی بیماران خاص به صورت مستمر تأمین می‌شود اما داروی بیماران نادر داروهایی هستند که بعضاً هزینه اثربخشی آنها به اثبات نرسیده و ممکن است خود کشور تولیدکننده نیز در حال بررسی هزینه اثربخشی آن باشد؛ بنابراین هزینه اثربخشی دارو قبل از ورود به کشور باید بررسی شود.

محمدی افزود: عمده داروی بیماران خاص در کشور تولید می‌شود اما ممکن است در مورد برخی کمبودها بحث تولید داخل و نمونه خارجی باشد که طبیعتاً مکلف هستیم داروهایی که دارای مشابه تولید داخل هستند و اثربخشی آنها به اثبات رسیده را مورد حمایت قرار دهیم، اما در صورتی که اثبات شود نمونه داخلی روی بیمار اثرگذار نیست سهم کمی از بازار از طریق واردات تأمین می‌شود.