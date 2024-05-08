۴۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی پایانه برکت مهران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام عصر چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه در نشست ستاد ویژه اربعین‌حسینی در مهران که با حضور جبلی رئیس رسانه ملی برگزار شد، گفت: اوج معرفت‌افزایی زوار در اربعین و متحول شدن زیرساخت‌ها در دولت سیزدهم بود.

وی افزود: مردمان این استان، متدین، مؤمن و غیرتمند و سلحشور، دل‌داده به نظام و انقلاب هستند و برای دفاع از مرزهای استان همه حضور یافتند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: مردم ایلام نگین مقاومت و ایثار هستند و در هشت سال جنگ تحمیلی، مقاومت و ایستادگی کردند و اکنون میزبان زوار عتبات عالیات هستند.

وی یادآورشد: استان ایلام در دوران دفاع مقدس خوش درخشید و بعد از دوران دفاع مقدس، قطب فرهنگی کشور و پایتخت زوار عتبات عالیات است.

وی با بیان این‌که مردم استان ایلام مردمی غیور و پشتیبان نظام و انقلاب هستند، افزود: این غیرت و ولایت‌مداری در دوران هشت سال دفاع مقدس و در خادمی زوار اربعین‌حسینی به منصه ظهور رسیده است.

استاندار ایلام با اشاره به این‌که این استان محور مقاومت در برابر رژیم بعثی بود، ابراز کرد: مردم ایلام در دوران جنگ تحمیلی علاوه بر این‌که دیار خود را ترک نکرده بلکه پذیرای مهاجران دیگر استان‌های درگیر جنگ بودند.

بهرام‌نیا بیان کرد: در سالی که گذشت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کردند، در صورتی که جمعیت استان ایلام ۶۰۰ هزار و جمعیت شهر مهران کمتر از ۲۰ هزار نفر است و خدمات‌رسانی و فراهم شدن زیرساخت برای این زوار کار بزرگی است.

استاندار ایلام بیان کرد: ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این دولت هزینه شد که حدود ۵ هزار میلیارد تومان در حوزه‌های راه‌های استان بود. سال گذشته ۸۴۰ سرویس بهداشتی ساخته شد و هم‌اکنون بیش از ۲ هزار چشمه سرویس بهداشتی در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی مهران وجود دارد.

وی تصریح کرد: طی دو سال گذشته پایانه برکت خط‌کشی و لاین‌بندی شده و چندین مجموعه سرویس بهداشتی در آن ساخته شد و طی دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای پایانه برکت هزینه شد.

استاندار ایلام بیان کرد: استان ایلام ۵۹۰ روستا دارد و تراکم جمعیت شهری ۶۸ و تراکم جمعیت روستایی ۳۲ درصد و دارای ۴۳۵ کیلومتر مرز مشترک با سه استان کشور عراق است‌.

بهرام‌نیا اضافه کرد: در استان ایلام بیش از ۵۰۰ پزشک و ۱۹۳ سالن ورزشی و تعداد ۳۷ هزار ورزشکار سامان‌دهی شده وجود دارد.

وی با بیان این‌که سال گذشته ۳۲۰ هزار تن گندم در استان تولید شده است، گفت: با توجه به نزولات جوی، امسال تولید گندم به ۴۰۰ هزار تن خواهد رسید.

استاندار ایلام به نقش‌آفرینی صدا و سیما در اربعین و انتخابات اشاره کرد و گفت: صدا و سیمای مرکز ایلام در انعکاس معرفت‌افزایی اربعین و حضور پرشور مردم در انتخابات، نقش‌آفرین بود.

بهرام‌نیا با اشاره به این‌که ایلام و مهران امروز نگین معنویت و فرهنگ در کشور است، یادآور شد: سال گذشته استان ایلام به عنوان پدیده نوظهور گردشگری در کشور معرفی شد که صدا و سیما و رسانه‌ها با هم‌افزایی در معرفی نقاط بکر و گردشگری نقش مهمی داشتند.

استاندار ایلام با تاکید بر این‌که یکی از افتخارات دولت سیزدهم از لحاظ کمی و کیفی این است که راه ۱۵ ساعته که در سال‌های گذشته زوار از ایلام تا مهران با وجود ترافیک سنگین طی می‌کردند، امروز با چهار بانده شدن به حدود یک ساعت رسیده است، گفت: بیش از ۶۴ هزار میلیارد ریال در دولت سیزدهم هزینه زیرساخت‌های استان ایلام به ویژه حوزه راه‌ها و زیرساخت‌های اربعین‌حسینی شده است.

وی تصریح کرد: صدا و سیما و رسانه‌ها در راستای انعکاس خدمات دولت و نظام اسلامی برای اقشار مختلف مردم و زوار اربعین‌حسینی و معرفت‌افزایی زوار، نقش به‌سزایی ایفا کردند.