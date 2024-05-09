توصیه رهبرانقلاب به انتقال مفاهیم آیات به مستمعین توسط قاریان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری کنگره عظیم حج ابراهیمی و چند روز قبل از دیدار کارگزاران حج با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جمعی از قاریان قرآن عازم حج تمتع با رهبر انقلاب دیدار کردند.

در این دیدار چندتن از قرّاء به تلاوت آیات قرآن کریم پرداختند و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سخنانی، ضمن توصیه به ورود قاریان به انتقال مفاهیم آیات تلاوت شده به مستمعین و بیان نکاتی درباره تلاوت قرآن و استفاده از فرصت حج، تاکید کردند: «یکی از زیباترین معنویّات اسلامی تلاوت قرآن در مسجد مدینه است؛ جمع بین مسجد و قرآن، جمع بین کعبه و قرآن؛ این یکی از زیباترین ترکیبها است. [آنجا] همان جایی است که قرآن نازل شده؛ همان جایی است که این آیات، اوّل‌بار بر دل مقدّس پیغمبر وارد شده و ایشان به زبان مبارکشان این آیات را در فضای دُور و بَر کعبه خوانده‌اند؛ سختی کشیدند، کتک خوردند، اذیّت شدند، بعد فحّاشی شنیدند و خواندند این آیات را و توانستند با همین آیات، تاریخ را بکلّی دگرگون کنند.»

ایشان همچنین ضمن توصیه به قاریان قرآن به انتقال مفاهیم آیات تلاوت شده به مستمعین، افزودند: «تلاوت قرآن ابزار است، وسیله است؛ برای چه؟ برای جاگیر شدن معارف قرآنی در دل؛ در درجه‌ی اوّل این است که رشد می‌دهد جامعه‌ی اسلامی را. در یک مجلسی که شما قرآن می‌خوانید، چقدر خوب است بعد از آنکه مثلاً ده دقیقه یا یک ربع تلاوت کردید، بتوانید به قدر پنج دقیقه، ده دقیقه، مضامین همان [آیات] را به همان مستمعِ تلاوتتان منعکس کنید و بگویید این آیاتی که خواندم، اینها را داشت می‌گفت. این خیلی خوب است؛ این سطح مستمع را، سطح مجلس را، خیلی بالا می‌برد.»