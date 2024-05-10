قالیباف رای خود را در صندوق الکترونیکی انتخابات ثبت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور در مسجد امام علی (ع) شهرستان پردیس، در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهر تهران که به صورت الکترونیکی برگزار شد، شرکت کرد و آرای خود را در ساعات اولیه صبح امروز (جمعه، ۲۱ اردیبهشت ماه) در صندوق ثبت کرد.