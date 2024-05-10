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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۸

با حضور در مسجد امام علی(ع)؛

قالیباف رای خود را در صندوق الکترونیکی انتخابات ثبت کرد

قالیباف رای خود را در صندوق الکترونیکی انتخابات ثبت کرد

رییس مجلس شورای اسلامی با حضور در مسجد امام علی(ع) رای خود را در صندوق الکترونیکی انتخابات ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور در مسجد امام علی (ع) شهرستان پردیس، در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهر تهران که به صورت الکترونیکی برگزار شد، شرکت کرد و آرای خود را در ساعات اولیه صبح امروز (جمعه، ۲۱ اردیبهشت ماه) در صندوق ثبت کرد.

کد مطلب 6101866
نفیسه عبدالهی

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