محرم و سپاهان برای اولین بار رو در روی هم/نویدکیا محکوم به پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و سپاهان در هفته بیست و هفتم لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت رو در روی هم قرار می‌گیرند. سپاهان با ۴۷ و مس با ۳۱ امتیاز به ترتیب در رده‌های سوم و دهم جدول قرار دارند و سپاهان برای زنده نگه داشتن امیدهایش برای جواز حضور در رقابت‌های آسیایی و مس برای رسیدن به رده‌های بالاتر نیازمند ۳ امتیاز این بازی هستند.

نکته جالب این بازی حضور محرم نویدکیا پیشکسوت سپاهان روی نیمکت مس به عنوان سرمربی است که برای اولین بار نویدکیا در طول فعالیت فوتبالی خود رو در روی سپاهان قرار می‌گیرد.

محرم نویدکیا در دوران بازیکنی خود پیراهن سپاهان و بوخوم آلمان را بر تن کرد و دوران مربیگری خود را هم با تیم سپاهان آغاز کرد و امروز روز تاریخی برای او و باشگاه سپاهان محسوب خواهد شد.

علاوه بر نویدکیا، رحمان احمدی نیز که در قامت مربی دروازه بانان در تیم مس فعالیت دارد رو به روی تیم سابق خود قرار می گیرد. احمدی در زمان حضور در تیم سپاهان تبدیل به یکی از بهترین دروازه بانان ایران شده بود و سابقه دعوت به تیم ملی را هم در کارنامه خود داشت.

این بازی از ساعت ۱۷:۵۰ و در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم می‌روند.