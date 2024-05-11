به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حقشناس صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خرید واگنهای مترو، خرید اتوبوس برقی و تعمیرات و تجهیزات مترو با مشارکت شرکتهای دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی از برنامههای شهرداری اصفهان در سال جاری است.
او با اشاره به تسهیل روند خریداری وسایل حمل و نقل پاک از سوی شهرداری اظهار کرد: شهروندان میتوانند با دریافت وام از بانک قرضالحسنه مهر ایران، برای خرید وسایلی همچون موتورسیکلت برقی، اسکوتر برقی، دوچرخههای برقی و معمولی اقدام کنند.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه ایستگاههایی در سطح شهر برای اجاره دوچرخه و اسکوتر برقی احداث میشود، گفت: همچنین پارکینگهایی در ایستگاههای مترو و بیآرتی راهاندازی شده است تا شهروندان دوچرخه خود را در آنجا پارک کرده و از وسایل حملونقل همگانی استفاده کنند.
او ایجاد تسهیلات ویژه برای آن دسته از رانندگان تاکسی که تمایل دارند خودروهای خود را به خودروی برقی تبدیل کنند را از دیگر اقدامات شهرداری اصفهان دانست و گفت: دو قرارداد برای راه اندازی محلهای شارژ تاکسیهای برقی منعقد شده است. همچنین شارژهای کوچکتری برای موتورها، خودروهای برقی، اسکوتر و دوچرخه در پارکینگها جانمایی میشود.
حقشناس خاطرنشان کرد: خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، از برنامههای شهرداری اصفهان در سال جاری است.
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