اصفهان بیست و نُهمین ایستگاه شارژ خودروهای برقی را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره‌برداری از بیست و نهمین ایستگاه شارژ خودروهای برقی کلانشهر اصفهان عصر دوشنبه با حضور اوحدی معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

این ایستگاه با ظرفیت شارژ همزمان چهار خودرو و توان ۲۴۰ کیلووات، مجهز به ۲ شارژر ۱۲۰ کیلوواتی است.

در این مراسم، سعید ساکت معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: این پروژه بخشی از ۱۱۷۸ پروژه شاخص هفته دولت در استان است که به کاهش ۲۷۰ تن دی‌اکسید کربن و ۲۶ تن PM2.5 در روز کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال تعداد ایستگاه‌های شارژ به ۱۰۰ عدد می‌رسد، خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ۱۰ جایگاه جدید نیز آغاز شده و ظرف دو ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

ساکت افزود: طی هشت ماه، ظرفیت شارژ خودروهای برقی به ۶۹ ایستگاه رسیده و تا چند روز آینده ۱۳۰ تاکسی برقی جدید رونمایی می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۰ خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل اصفهان شد، گفت: برنامه‌ریزی برای ورود ۳۵۰۰ دستگاه دیگر در جریان است؛ همچنین، ظرفیت‌سازی برای تبدیل ۲ هزار موتورسیکلت بنزینی به برقی انجام شده است.

ساکت ادامه داد: ایستگاه جدید تاکسیرانی با امکاناتی نظیر کافه‌کتاب و استراحتگاه برای رانندگان و تخفیف ۷۰ درصدی شارژ برای تاکسیرانان، از دیگر ایستگاه‌های کشور متمایز است.

وی با اشاره به ۴.۴ میلیون سفر روزانه در اصفهان که ۴۳ درصد آن با خودروهای شخصی انجام می‌شود، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های دوستدار محیط‌زیست تأکید کرد و گفت: پروژه هلال ترافیکی شرق اصفهان با هزینه ۲,۱۰۰ میلیارد تومان نیز تکمیل شده و از ورود خودروهای سنگین به مرکز شهر جلوگیری می‌کند.

معاون شهردار با بیان اینکه دولت، اصفهان را به‌عنوان پایلوت توسعه زیرساخت خودروهای برقی انتخاب کند، ابراز کرد: حمایت در زمینه یکپارچه‌سازی سامانه‌های شارژ، تخصیص تعرفه حداقلی برق و تسهیلات برای احداث مجتمع‌های شارژ و کمک به تسریع احداث پروژه خط ۲ قطار شهری ضروری است.