فیلمبرداری «سرپوش» تمام شد/ رازهای سربه مهر یک کودک ناشنوا

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «سرپوش» با نام لاتین (cover_up) به کارگردانی سحر محمودی و تهیه کنندگی محمدمتین کهن ترابی در شهر تهران به پایان رسید و آماده مراحل پس تولید شد.

«سرپوش» فیلمی اجتماعی در ژانر درام است و اتابک نادری، بهار نوحیان، سینا قاسمی، اعظم عرفانی، کاظم برزگر در آن به ایفای نقش پرداخته اند. همچنین سپهر شکرانی، عرشیا امینیان، ایلیا اخوان راد به عنوان بازیگران کودک در فیلم حضور دارند.

در خلاصه این فیلم کوتاه آمده است: «کودک کم شنوایی متهم به ارتکاب گناهی شده است. او برای رفع اتهام راضی به پرده برداشتن از رازهای سربه مهر خود می شود.

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: سحر محمودی، تهیه کننده: محمدمتین کهن ترابی، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل بیگی، دستیار یک فیلمبردار: حسین اکبری، دستیاران فیلمبردار: حسن علی داوودی ویک، کاظم قلی زاده، امیرحسین حسینی، دستیاران کارگردان: فرهنگ عمرانی، تایماز نادری، محمدرضا شیرمحمدی، پردیس مسرور، برنامه ریز: فرهنگ عمرانی، منشی صحنه: مژگان مظاهری، مدیر صدابرداری: علی کاظمی، دستیار صدابرداری: مهدی صفاری، طراح چهره پردازی: محمدرضا شیرمحمدی، مجری گریم: هانیه کریمی، دستیار گریم: پندارجعفرنژاد، طراح صحنه: مهران بهرامی، دستیاران صحنه: پروانه یعقوبی، ابوالفضل وکیلی پور، طراح لباس: زهرا شریفی، مدیر تولید: حمید ازوجی، مجری طرح: محمد متین کهن ترابی، عکاس: محمدرضا جباری.