به گزارش خبرگزاری مهر، داوود میرشکار با اشاره به آتشسوزی در منطقه حفاظتشده پارک ملی کرخه بیان کرد: با تلاش محیطبانان پارک ملی کرخه، آتش سوزی در منطقه مهار شد و تحت کنترل قرار گرفت.
وی با بیان اینکه وسعت آتشسوزی در منطقه ۳۵ هکتار بوده است، افزود: با توجه به فصل جوجهآوری پرندگان در منطقه، در این آتشسوزی آسیب زیادی به آشیانه پرندگان وارد شد و علاوه بر پرندگان به سایر حیوانات جنگل نیز آسیب وارد شده است. بیشتر گونههای گیاهی آسیبدیده از این حریق، درختان پده و گز بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان داده که عامل انسانی در ایجاد این حریق نقش داشته است.
وی با بیان اینکه مهار این آتشسوزی حدود ۷ ساعت به طول انجامید، اظهار کرد: در تماس تلفنی با فرماندار کرخه خواستار مشارکت دیگر دستگاههای این شهرستان در مهار این گونه حریقها در منطقه شدیم.
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