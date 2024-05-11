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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۱۰

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان:

آتش سوزی در جنگل‌های کرخه مهار شد

آتش سوزی در جنگل‌های کرخه مهار شد

کرخه- مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، وسعت آتش سوزی در جنگل‌های مناطق حفاظت‌شده پارک ملی کرخه را ۳۵ هکتار اعلام کرد و گفت: این آتش سوزی مهار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود میرشکار با اشاره به آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده پارک ملی کرخه بیان کرد: با تلاش محیط‌بانان پارک ملی کرخه، آتش سوزی در منطقه مهار شد و تحت کنترل قرار گرفت.

وی با بیان اینکه وسعت آتش‌سوزی در منطقه ۳۵ هکتار بوده است، افزود: با توجه به فصل جوجه‌آوری پرندگان در منطقه، در این آتش‌سوزی آسیب زیادی به آشیانه پرندگان وارد شد و علاوه بر پرندگان به سایر حیوانات جنگل نیز آسیب وارد شده است. بیشتر گونه‌های گیاهی آسیب‌دیده از این حریق، درختان پده و گز بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داده که عامل انسانی در ایجاد این حریق نقش داشته است.

وی با بیان اینکه مهار این آتش‌سوزی حدود ۷ ساعت به طول انجامید، اظهار کرد: در تماس تلفنی با فرماندار کرخه خواستار مشارکت دیگر دستگاه‌های این شهرستان در مهار این گونه حریق‌ها در منطقه شدیم.

کد مطلب 6103479

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