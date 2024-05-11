مبارزه با فساد ادامه دار باشد/ دو ورزشگاه به تهران اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در پایان دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و هوادار که با برد دو بر صفر سرخها به پایان رسید، اظهار داشت: حضور یا عدم حضور هواداران در ورزشگاهها بستگی به نظر نیروی انتظامی و یگان ویژه دارد و تعداد تماشاگرانی که در بازی امروز حضور داشتند، به ۱۰۰۰ نفر هم نمیرسید.
او ادامه داد: بازی خوبی را از هر دو تیم شاهد بودیم و هیچ تنشی رخ نداد.
ماجدی در خصوص تعلیق برخی از لیگهای پایه در استان تهران گفت: زمانی که مشاهده کردم که اعضای تیمها به داوران تعرض میکنند و آنها را کتک میزنند، در هیأت فوتبال به این نتیجه رسیدیم که بازیها برگزار نشود، بهتر است و کمیته انضباطی ما با خاطیان برخورد خواهد کرد.
او در خصوص ورود پلیس فتا به فساد در فوتبال گفت: فساد اگر وجود دارد باید برداشته شود و چه قدر خوب است که دستگاههای نظارتی به این نتیجه رسیدهاند که به فوتبال ورود کنند و من هم به عنوان یک مدیر فوتبالی به دوستان کمک خواهم کرد و از این عزیزان خواهش میکنم که تا پایان این موضوع بروند.
ماجدی در خصوص آخرین وضعیت ورزشگاههای استان تهران تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان تهران برای دو ورزشگاه شهر قدس و تختی زحمات زیادی کشیده و برنامهریزی خوبی صورت گرفته و امیدوارم که این ورزشگاهها به چرخه مسابقات اضافه شوند.
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